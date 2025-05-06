〈台幣〉又現29字頭！央行介入豬羊變色 升轉貶收30.28元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-06 20:41

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新台幣兌美元匯率歷經連續 2 個交易日暴力升值，在中央銀行總裁楊金龍強力道德勸說後，今 (6) 日匯市走勢丕變，新台幣匯價上午一度升逾 1 角，又見到 29 字頭，但午盤豬羊變色、由升轉貶，終場收在 30.28 元，貶值 1.35 角，創 3 個多月來的最大單日貶幅，並終止連 6 升，台北及元太外匯市場總成交值 30.415 億美元。

新台幣兌美元今天以 30.125 元、升值開出，早盤最高升抵 29.988 元，升值超過 1 角，閃現 2 字頭，不過，央行隨即進場調節，加上進口商及政府基金等美元買盤進場，自 11 點起升幅逐漸縮小，並由升轉貶，午後貶值幅度擴大，最低來到 30.295 元。

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央行總裁楊金龍昨天公開向市場喊話，希望這一、兩天的不尋常狀況到此為止，今天新台幣兌美元再次守住 30 元關鍵價位，終場收在 30.28 元，貶值 1.35 角，也讓近期搭上失速列車的新台幣匯價暫停下來。

回顧這波新台幣暴力升值之旅，5 日盤中最高噴上 29.59 元，單日狂漲 9.19 角或 3.05%，終場收在 30.145 元，創 2 年多新高；5/2、5/5 短短兩個交易日，累計升值高達 1.872 元或 6.21%。

面對近期新台幣匯率強勁升值，楊金龍直指，央行有進場調節，力道相較其他情況是大，但「不會去扭轉趨勢」，並再次澄清，絕對沒有海湖莊園協議這回事。