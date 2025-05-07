〈台股盤後〉尾盤靠台積電急拉83點翻紅收漲23點 守穩5日線

隨著新台幣匯率波動幅度收斂，台股今 (7) 日也呈現震盪走勢，尾盤在台積電急拉下，一口氣拉升 83 點翻紅，小漲 23.9 點，收在 20546.49 點，守住五日線，但成交量仍收斂至 2697 億元。