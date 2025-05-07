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〈台股盤後〉尾盤靠台積電急拉83點翻紅收漲23點 守穩5日線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-07 14:32

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〈台股盤後〉尾盤靠台積電急拉83點翻紅收漲23點 守穩5日線。(鉅亨網資料照)

隨著新台幣匯率波動幅度收斂，台股今 (7) 日也呈現震盪走勢，尾盤在台積電急拉下，一口氣拉升 83 點翻紅，小漲 23.9 點，收在 20546.49 點，守住五日線，但成交量仍收斂至 2697 億元。

權值股漲跌互見，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 尾盤從平盤 920 元一舉拉到 928 元，小漲近 1%，距離五日線僅一步之遙，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 都在平盤下震盪，台達電 (2308-TW) 逆勢強漲超過 1%，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 則走弱。


高價股則一片綠油油，股王信驊 (5274-TW) 回檔超過 4%，力旺 (3529-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、緯穎 (6669-TW)、大立光 (3008-TW) 都有 1-3% 的跌幅，其他如祥碩 (5269-TW)、嘉澤 (3533-TW) 也都難敵賣壓。

矽光子概念股則走勢不同調，聯亞 (3081-TW) 領軍大跌近 6%，統新 (6426-TW)、IET-KY(4971-TW) 跌幅也都達 2%，不過，上詮 (3363-TW)、光聖 (6442-TW) 則分別飆漲 7%、4%。

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上詮203.5+7.39%
光聖359.5+4.20%
聯亞251.5-5.98%
嘉澤1225-3.92%
祥碩1710-2.29%
大立光2100-0.47%
緯穎2090-1.65%
世芯-KY2230-1.98%
力旺2460-3.72%
信驊3405-4.08%
日月光投控135.5-0.73%
台達電363.5+1.25%
鴻海145-0.68%
聯發科1275-0.39%
台積電928+0.87%
IET-KY89.8-2.71%
統新70.1-3.71%
日月光投資控股9-0.77%
台積電ADR172.28-2.34%
美元/台幣30.205-0.25%

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