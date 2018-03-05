58同城加入「願回A股」陣營 中概股「回國」熱情從未如此高漲

摘要：全國人大代表、58 同城 CEO 姚勁波稱，當年赴美上市沒有選擇，企業處於虧損階段。目前正和券商、交易所接觸，希望成為第一批從美股回到 A 股的公司。

在全國兩會上，一大批馳騁在美國股市的中概股們紛紛表達了回歸祖國上市的意願。

3 月 4 日，全國人大代表、58 同城集團 CEO 姚勁波在兩會期間談及回歸 A 股這一近日火爆不已的話題時稱，58 同城當年上市沒有選擇，企業處於虧損階段，當時適合在美股上市。從上市到現在，58 同城的股價已經漲了 4 倍，中國網民卻沒有享受到這個福利。真心希望有機會回歸 A 股，給中國股民創造價值。

姚勁波表示，目前以開放的態度和相關證券公司、交易所接觸， 無論是採用 CDR 還是其他形式，希望成為第一批從美股回到 A 股的公司。

同在周末，出席全國兩會的網易董事局主席丁磊、百度董事長李彥宏、搜狗總裁王小川均表示，考慮回到國內股市。

上周四，估值達千億美元的小米也傳出了有望在 A 股和港股同時上市的消息。此前，小米上市地點的選擇一直徘徊在美股和港股之間。

如果採取 A+H 方式上市，小米將是 2018 年 A 股、港股最大的科技股 IPO，也將成為 2014 年阿里巴巴上市以來上市規模最大的科技類公司，成為僅次於阿里、騰訊的中國第三大科技股。

證券時報評論稱，如果小米 A+H 上市成真，將是 A 股新經濟公司 IPO 的標誌性事件，意味著 A 股上市公司結構轉型的開始，也是以新經濟新業態新模式「三新」為標誌的資本市場新時代到來的序曲。

周鴻禕在 360 回歸 A 股當天曾表示：「360 回歸 A 股只是一個開始，未來會有更多優質的網路企業登陸 A 股」。

「政府號召」

激發起這些中概股回國之心的，除了 360 順利回歸、富士康 IPO 從申請到上會僅耗時 35 天之外，還有近期相繼曝出的政策利多。

近日，證監會傳出對生物科技、雲端運算、人工智慧、高端製造這四個行業的「獨角獸」企業實施 IPO「即報即審」消息，媒體稱「兩三個月就能審完」。

上交所副理事長張冬科也表示，積極擁抱新經濟是上交所 2018 年的主要工作，支持一批新一代的 BAT 企業成長，成就一批具有世界影響力和競爭力的新藍籌企業。

春節後，新華社發文稱，中國資本市場的「BATJ 夢」該圓了！必須下決心改革發行上市制度。

如何回歸

對於海外上市的新經濟企業回歸 A 股的途徑，上海證券報稱，市場已有較為明確的共識。

一種是仿照 360 回歸的策略，拆除 VIE 架構後重新上市；另一種是採取 CDR 的方式。

報導稱，業內人士認為，從操作成本、時間來看，後者更為便捷。全國政協委員、著名經濟學家李稻葵稱：「我傾向於 CDR 的方式，這樣更符合實際。因為請他們回來還有一重意義，就是利用好境外比較規範的公司治理的環境，給內地企業樹立一個榜樣。」

CDR 是指境外上市公司將部分已發行上市的股票託管在當地保管銀行，由境內的存托銀行發行、在境內 A 股市場上市投資憑證，CDR 以人民幣交易結算、供投資者買賣。

『新聞來源／華爾街見聞』