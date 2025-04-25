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力拼AI樞紐！砸424億設AI發展基金、提供企業專屬上市通道 香港準備大賺AI財

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-25 13:30

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力拼AI樞紐！砸424億設AI發展基金、提供企業專屬上市通道 香港準備大賺AI財

在全球 AI 浪潮席捲之際，香港憑藉國際金融中心地位與蓬勃發展的創科生態，正迅速崛起為 AI 企業上市融資與技術研發的核心樞紐。從 IPO 市場回溫到創科基建升級，再到傳統產業智慧轉型，香港正全方位把握 AI 時代機遇，書寫「東方之珠」的新篇章。

香港雜誌《東方財經》報導，隨著證監會放寬中國企業赴港上市政策，香港資本市場迎來新一輪 IPO 熱潮。


今年迄今，順豐控股、蜜雪冰城等相繼登陸港交所，其中蜜雪冰城創下 5300 倍超額認購紀錄，募資規模突破千億港元大關。更值得關注的是，AI 領域龍頭企業加速集結，小紅書啟動上市籌備，DeepSeek、字節跳動、螞蟻集團等估值超千億美元的 AI 獨角獸均將香港納入上市路線圖。

香港交易所行政總裁歐冠昇 (Nicolas Aguzin) 說：「目前港股日均成交額突破 4000 億港元，市場流動性充沛，尤其是恒生科技指數年內漲幅達 35%，為 AI 企業提供理想的估值環境。

值得關注的是，香港正探索建立 AI 企業專屬上市通道，透過簡化流程、資訊化資訊法規，吸引更多科技資訊。

報導指出，香港創科生態的質變源自於人才與基建的雙重突破。在「搶人才」政策推動下，2024 年新增 STEM(科學、技術、工程、數學) 專業人才超 3 萬人，全球百大科技公司亞太研發中心數量年增 40%。

香港科技大學研發的 AI 藥物篩選平台已進入臨床試驗階段，而城市大學建立的智慧城市研究院，則成功開發出即時交通預測系統。

在硬體配件上，香港 AI 超算中心第二期工程將於今年底完工，屆時將實現每秒 3000 千萬億次浮點運算能力，較現有設施提升 5 倍。這座佔地 10 萬平方公尺的超級運算中心，不僅為香港企業提供算力支持，更吸引騰訊、阿里雲等中國科技巨頭設立聯合實驗室。

產業賦能方面，AI 技術的滲透正在重塑香港傳統產業格局。在金融業，智能投顧公司 Aquila Asset Management 運用機器學習演算法，管理的資產規模半年內成長 300%；保險巨頭友邦推出的 AI 理賠系統，將處理時效壓縮至傳統模式的 1/10。更具顛覆性的是房地產領域，中原地產引入的 VR 看房 AI 助手，使客戶轉換率提升 25%，租金指數在私宅售價下跌 28% 的背景下仍逆勢上漲 5%。

香港生產力促進局 AI 實驗室負責人說，「AI 正在創造新的經濟賽道」，教育科技市場規模三年內將突破百億港元，智慧教學系統滲透率達 67%。在製造業領域，漢森機器人公司開發的彈性生產線，使生產效率提升 40% 的同時，耗能降低 35%。這種「創科 +」效應正在擴散，AI 相關產業到 2028 年料將為香港 GDP 貢獻超 8 個百分點。

香港特區政府近年推出多項重磅舉措，設立 100 億港元 (約 424 億台幣) 的 AI 發展基金，在落馬洲河套區建設深港 AI 創新合作區，實施「科技人才入境計畫」，最快 14 天完成頂尖科學家工作簽證審批。

香港財政司司長陳茂波表示，目標是讓香港成為全球 AI 企業從研發到商業化落地的最佳跳板。

目前，香港的策略佈局已初見成效。DeepSeek 在香港設立全球第二總部後，半年內完成三輪融資，商湯科技在港建立的聯合實驗室，匯集 200 多位國際頂尖 AI 專家。

值得注意的是，香港正成為 AI 倫理治理的先驅者，率先制定《人工智慧開發與應用守則》，為科技發展劃定紅線。

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