〈觀察〉FII確定A股掛牌日 將是鴻海正式轉型控股公司之日

鴻海 (2317-TW) 子公司富士康工業互聯網 (FII) 在今年 1 月 31 日股東臨時會通過赴中國 A 股掛牌議案後，相關掛牌進度相當神速，包括在短短 2 周就 2 次公布公開說明書，甚至還傳出最快將在 3 月底通過中國證監會審核，一旦 FII 取得掛牌許可，鴻海也將正式轉型控股公司。

鴻海集團子公司西進掛牌，開第一槍是其實是臻鼎 - KY(4958-TW) 旗下的控股公司鵬鼎，為此，台灣證券主管機關還特別修訂規則，要求台灣上市公司旗下子公司要赴中國掛牌時，必須先召開股東會通過後才可以進行，因此市場戲稱是臻鼎條款。

不過一個召開股東會的規定並不會擋住鴻海董事長郭台銘推動旗下子公司赴中國掛牌的決心，鵬鼎一案才過了沒多久，馬上鴻海就公告子公司 FII 要赴中國掛牌。

其實對郭台銘來說，鴻海股票在台灣掛牌，最大的問題是本益比，雖然鴻海被市場稱為國民股票，也就是人人都有，但是本益比卻難逃 10 倍左右的市場價，換言之，以每年鴻海 EPS 約 9-10 元的水準，股價也大概就是在 100 元上下震盪，距離郭董口口聲聲喊的 200 元目標，其實真的還差很遠。

但是中國股市對於本益比就沒有那麼吝嗇，對於明星公司給的本益比，更是幾乎從 30 倍起跳，以 FII 為例，一旦順利掛牌，就有機會成為 A 股科技族群中市值最高的企業，預估可享有的本益比更有機會從 40 倍起跳。

鴻海已經不是單純的製造業，隨著子公司的開枝散葉，會有越來越多的子公司陸續掛牌，甚至是去中國掛牌，鴻海的股票市場的定位，也將從科技龍頭，轉為大型控股公司。