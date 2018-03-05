「獨角獸」回歸潮或全面開啟 將如何影響今年科技股投資？

摘要：天風證券預計，「獨角獸」回歸潮將全面開啟。短期，科技股熱度有望繼續升溫，部分個股或存 15% 超額收益；中長期，存量科技板塊垂直行業龍頭的估值體系或重塑，部分企業估值並不高，還有向上修復空間。

百度、網易、搜狗等估值 10 億美元以上的「獨角獸」企業希望回歸 A 股上市的消息在周末引發了市場熱議。

近日，先是 360 正式回歸 A 股，同時富士康 A 股 IPO 獲得特批，此後監管層又傳出對生物科技、雲端運算、人工智慧、高端製造這四個行業的「獨角獸」企業實施 IPO「即報即審」消息。對此，中概股反應積極。出席全國兩會的網易董事局主席丁磊、百度董事長李彥宏、搜狗總裁王小川均表示，考慮回到國內股市。

由此，天風證券分析師沈海兵、繆欣君預計，「獨角獸」回歸潮將全面開啟。

他們進一步表示，短期來看，在「獨角獸」集中回歸前後，科技股的熱度有望再上一個台階，A 股存量「獨角獸」的估值體系或將重塑，參股「獨角獸」公司存在主題性機會。

以下為兩位分析師在研報中的具體分析：

影響

板塊熱度有望再上一個台階，利多存量 A 股「獨角獸」

短期：情緒催化下相關個股或存在 15% 超額收益

「獨角獸」回歸前後，板塊熱度有望再上一個台階。以 360 回歸 A 股為例，資訊安全板塊 短期內受到廣泛關注。其中板塊龍頭啟明星辰在 360 確定上市之前一周殖利率仍跑輸計算 機（中信）標準 3.99%，在 360 確定上市之後啟明星辰股價一度上揚，按 360 確定前一周 即 10 月 27 日為基準日， 存在近 15% 的超額收益。

中長期：結構性利多存量 A 股「獨角獸」

我們對存量 A 股「獨角獸」的定義是嚴苛的是，即 A 股科技板塊垂直行業龍頭。隨著優 質科技股回歸和上市，我們判斷對競爭力一般的科技公司中長期整體偏空。但是，產業資 本視角下，垂直行業龍頭有望得到進一步重視。存量「獨角獸」與將上市的偏 C 端的「獨 角獸」形成差異化，憑藉對 B 端垂直行業的理解具有不可繞過的價值。存量「獨角獸」多 在金融 IT、醫療、大消費、大交通等領域，他們中的不少已被巨頭控股、參股或被參股其 子公司，如恆生電子、四維圖新、石基資訊等。

考慮行業空間和增速，當前 A 股存量 「獨角獸」當前 PE 估值並不昂貴。我們對美股科技 股中的垂直領域龍頭企業進行了統計，在報表增速不高的背景下，其普遍對應 2017 年估 值在 25X 左右。基於成長空間和成長性，如醫療行業新一輪高景氣周期、金融 IT 出海，我 們認為當前 A 股部分垂直領域龍頭 35X 估值並不高甚至還有向上修復空間。

進一步展望，以成熟科技股市場為鑑，「獨角獸」回歸或重塑估值體系。科技行業存在兩 類公司，第一是技術驅動型，前期存在較大研發投入，足夠的規模效應後，經過盈虧平衡 點中後期才有較大盈利釋放，第二類是商業模式驅動型，前期存在較大推廣投入，足夠的 用戶積累後，經過盈虧平衡點中後期才有較大盈利釋放。因此，傳統 A 股計算機行業新老 業務統一以 PE 進行估值並不恰當。而這在已經成熟的市場如美股科技股市場，以亞馬遜、 Salesforce 為代表公司，已用 PS、PCF 等多種估值方法進行預測。

我們相信「獨角獸」 回歸下，產業視角將更為投資者所認知，A 股存量「獨角獸」的價值或被重新發現。

投資機會

建議積極向存量 A 股「獨角獸」靠攏

第一，建議投資者積極向存量 A 股「獨角獸」靠攏（雲端運算、AI、垂直行業三大領域）。

存量「獨角獸」上市公司，我們將其定義為具備稀缺性的垂直行業龍頭。存量「獨角獸」 本身與將上市的「獨角獸」形成差異化，憑藉對垂直行業的理解具有不可繞過的價值。我 們認為，不少尚未被巨頭青睞的「獨角獸」在產業資本視角下，仍被顯著低估。其價值， 不可以簡單 PE 體系做衡量，重點推薦上海鋼聯、生意寶、啟明星辰、衛寧健康、長亮科 技、廣聯達、浪潮資訊、東方國信、漢得資訊。

第二，把握主題映射機會，建議關注參股「獨角獸」和 BATJ 概念股。

投資機會第二點在 於參股「獨角獸」的上市公司，比如科大訊飛、漢鼎佑宇、佳都科技等。我們判斷，受益 於事件催化其有望迎來主題性機會，具體彈性需綜合考慮上市公司市值和占股比例。

『新聞來源／華爾街見聞』