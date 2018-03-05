東英金融：港股通新晉標的今起交易

香港 2018 年 3 月 5 日電 / 美通社 / -- 領先的產融結合跨境投資平台 -- 東英金融投資有限公司（「東英金融」或「本公司」，香港聯交所股份代號：01140.HK）欣然宣布，公司獲納入恆生綜合指數成分股，並成功入選最新公布的深港通下港股通股份名單。今日起內地投資者可透過港股通直接投資東英金融。

東英金融奉行價值投資理念，扎根香港，連接中國，投資組合涵蓋全球多個地區和行業的上市及非上市公司，具有極強的投融資和行業整合能力。公司資產淨值連續三年增長，截止 2017 年 9 月 30 日 6 個月錄得盈利 1.31 億港元。

東英金融 CEO 張高波先生表示：「此次入選港股通名單，正值集團完成戰略升級，業務蓄勢騰飛之際，我們感到非常鼓舞。東英堅信，中國經濟已經進入新時代，市場上將湧現一批極具潛力成為千億市值的企業，我們將發揮自身產融結合和跨境優勢，為企業賦能，押注中國、押注中國企業。本公司被納入港股通標的，充分體現了資本市場對公司未來發展的強大信心，也有助於公司引入更多元化的投資者，進一步拓展投資者基礎。」

除了是次獲納入港股通標的外，東英金融早前已被納入摩根士丹利全球小型股指數 (MSCI Small Cap Index) 香港指數成分股。公司於 2017 年 12 月完成新股配售，引入中國人保、招銀國際等四位戰略投資者，標志著投資者對公司發展及未來增長優勢之肯定，也為公司提供了雄厚的資金支持，有助公司產融結合、跨境投資業務的進一步發展。

參考資料

深港通南向交易合資格證券名單

http://www.szse.cn/main/szhk/ggtywxx/bdzqmd/

關於東英金融 (01140.HK)

東英金融投資有限公司 (01140.HK) 是一家在香港主板上市的跨境、跨界、跨周期投資公司，投資組合涵蓋全球多個地區和行業的上市及非上市公司，具有極強的投融資和行業整合能力。東英金融根據投資週期，以長期核心持股、中期 PE/VC 和短期套利等不同方式，靈活構建投資組合，為股東創造穩健回報。公司於 2017 年引入中國人保、招銀國際等戰略投資者，並被納入 MSCI 全球小型股指數之香港指數成分股，市場影響力不斷提升。

關於深港通

深港通是一個中國內地與香港股票市場建立交易及結算互聯互通機制，香港與深圳實現兩地市場買賣盤相互傳遞，從而讓各自市場的投資者能夠買賣在對方市場上市的股票。按目前深港通，內地投資者可透過深交所會員買賣個別港股通股票，包括可通過滬港通進行南向交易的合資格證券，及市值不少於港幣 50 億元的恆生綜合小型股指數 (HSSI) 的成份股，以及聯交所上市公司中同時有 A 股在深交所上市的所有 H 股。

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