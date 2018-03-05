神速！ 富士康工業互聯網 最快4月A股掛牌

中國證監會昨 (4) 日公告，將於周四 (8 日) 審核富士康工業互聯網股份有限公司 (FII) 的首次公開發行 (IPO) 申請，若一切順利，FII 最快 4 月就能掛牌 A 股。富士康的的 A 股 IPO 之旅堪稱神速。

據財新網報導，按照標準 IPO 流程，企業從提出上市申請到審結程序，要經過受理、預披露、回饋會、預披露更新、初審會、發審會等多個步驟，流程缺一不可。相比之下，FII 的 IPO 審核速度之快令人矚目，預披露僅 13 天後就進入「預披露更新」狀態，而同一天預披露更新的還有另外兩家企業、預披露時間要追溯至去年 6 月，耗時均超過 220 天。

《首次公開發行股票並上市管理辦法》規定，將上市主體持續經營 3 年為底線要求，不過經大陸國務院批准，上市主體可不受此一條款限制。FII 在招股書中也提及，截至招股說明書出具之日，持續經營時間未滿 3 年，公司已向有權部門申請豁免。

FII 上市獲特殊通道待遇並非特例，但之前多為「中字頭」大型國有企業，民營企業獲此待較為少見。常年從事跨境資本市場業務的香頌資本執行董事沈萌表示，儘管證監會出具長達萬字的回覆意見，但其中內容並不涉及審核硬傷。此外，證監會也未提及 FII 成立未滿 3 年，足以說明它的 IPO 受到監管層的鼓勵和歡迎。