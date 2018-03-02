去美元又進一步！伊朗禁止進口貿易用美元

摘要：伊朗媒體稱，從本周三起，進口流程不得接受商家基於美元的采購訂單；伊朗央行官員稱，因美國制裁，美元在伊朗貿易中比重沒那麽高。去年11月伊朗領導人對普京說，可以通過拋棄美元支付體系孤立美國人。

當地媒體稱，伊朗政府宣布，進口流程不得接受商家的基於美元采購訂單。

據伊朗官方伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道， 上述舉措響應了伊朗央行提出的正式請求，專為解決美元匯率波動。伊朗央行外匯法規與政策事務主管Mehdi Kasraeipour稱，這項政策將從本周三起生效。

報道提到，Kasraeipour解釋，這不會對貿易商帶來很大麻煩，因為美元在伊朗貿易中的比重沒那麽高，由於美國制裁，伊朗銀行業已經有很長時間不能用美元。制裁也禁止美國銀行業與伊朗交易。他說：

「考慮到伊朗和貿易商被禁用美元，他們在交易中實質上在用替代貨幣，再也沒有任何理由處理以美元作為基礎匯率的發票。」

這不是伊朗第一次傳出去美元的消息，但可以視為多個國家推動去美元化的最新行動。

2015年1月伊朗半官方媒體Tasnim就曾報道，伊朗央行當月25日宣布，將在與外國交易時停止用美元結算，在簽訂外貿合同時將使用人民幣、歐元、土耳其裏拉、俄羅斯盧布和韓元。 2016年1月又傳出同樣的伊朗央行停止對外交易時用美元結算消息。

去年9月委內瑞拉總統馬杜羅宣布，委內瑞拉將實施新的國際支付機制、創建一籃子貨幣，棄用美元。委內瑞拉石油部聲明稱，該國的原油和石油產品價格將以人民幣作為計價貨幣。

華爾街見聞此後提到，委內瑞拉遠非第一個試圖去美元化的國家，無論其目的避免美國制裁，還是試圖在國際貨幣體系中獲得更大話語權，這股潮流的湧動在過去幾十年中從未停歇過。

文章提到，沙特等中東產油國曾計劃推出共同貨幣gulfo，沙特自己也試圖讓本國貨幣裏亞爾和美元脫鉤。不過分析認為，目前來看，真正推動去美元化的主要力量可能來自俄羅斯和中國。

去年11月在德黑蘭與俄羅斯總統普京會晤期間，伊朗領導人哈梅內伊將美國比作敵人，並呼籲莫斯科方面完全切斷與美元支付體系的一切往來：

忽視敵人試圖削弱國家間關系的負面宣傳，我們可以通過拋棄美元支付體系，替換為兩國或多國間貿易采用本幣計算的體系，從而孤立美國人。

今年1月，巴基斯坦央行批準了貿易商在與中國的雙邊貿易中使用人民幣作為結算貨幣，稱巴中兩國的公共和私營企業在雙邊貿易和投資活動中可以自由選擇使用人民幣，央行已經制定了相關法規以促進人民幣在貿易和投資中使用。

新華社此後報道援引分析人士評論稱，巴中雙邊貿易使用人民幣結算不僅可以幫助巴方緩解美元儲備持續走低的外匯儲備壓力，同時也可以讓巴基斯坦成為人民幣國際化的一塊“試驗田”。

去年10月高頻經濟公司首席經濟學家Carl Weinberg預計，中國將促使全球第一大產油國沙特用人民幣結算原油。

見聞主編精選文章《華爾街都在討論一件事：石油美元根基動搖 石油人民幣要來了？》此後提到，在國內的一個能源論壇上，傳出中國目前正試圖說服沙特政府，在兩國間石油交易上使用人民幣結算的消息。如果一切進行順利，這意味著統治全球石油交易40多年的石油美元體制出現松動，石油人民幣或將粉墨登場。

本文來自華爾街見聞

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