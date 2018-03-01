【港股解碼】當我們冷落了紙和筆 晨光文具該怎麽賣？

伴隨著新的開學季來臨，文具市場也開始升溫。受其帶動，晨光文具(603899，SH)表現強勁，股價于2月28日迅速拉升，今日又再次刷新。

（晨光文具近日股價走勢圖 來源：東財）

市場回暖，股價攀升令文具市場近期被看好，但如今，電子産品興盛爲我們開啓新的時代，紙和筆卻漸漸被人們冷落，取而代之的是鍵盤和屏幕，對此，以賣文具爲生的晨光又該怎麽辦？

晨光的“妙筆生花”

上海晨光文具股份有限公司（以下簡稱晨光）主要從事晨光品牌書寫工具、學生文具、辦公文具及其他産品等的設計、研發、制造和銷售，目前是國內最大的文具及辦公用品公司。在剛剛起家之初，晨光便通過免費給學校周圍的小商店更換招牌，實現産品入駐普通文具店，迅速讓晨光品牌在全國各地的中小學生群體中“成名”。此後通過連鎖加盟，在全國 4、5 萬家賣晨光的文具店中篩選出優秀的店面進行升級包裝，完成了普通文具店到樣板店、再到加盟店的三級跳。

晨光的業務幾乎涵蓋所有與文具相關的品類，目前共有 10 大類 54 小類的産品品類，其中，書寫工具占據了半壁江山，同時也是主要的收入來源。在2016年，其書寫工具的收入爲16億元，占總收入的35%。

（2016晨光文具收入構成 來源：公司財報整理）

一支小小的筆一年賣出幾十個億，幾乎是多數業內同行的幾百倍，讓我們看到了晨光的“妙筆生花”。

紙和筆受冷落

營收逐年上漲，成爲同業佼佼者帶來榮光的同時，晨光也應重視行業內在的暗流湧動。

晨光的文具業務面對的主要是在校學生。但是近年來隨著電子産品的普及，不僅是高校，甚至小學生上課、完成作業和教師批改作業都由IPAD或APP來完成，很大程度上影響了筆和紙的需求。此前據某新聞頻道報道的一則新聞顯示，該地區一小學部分班級就在APP上做作業，目的是探索新型模式，在線批改作業也能提高教師的工作效率。

不討論此舉的其他影響，單就這種新型完成作業方式的轉變已經對傳統經營筆和紙並以此爲生的公司提出了更新的挑戰。

另外據調查，辦公文具的使用率也有所下降。智能手機的便簽、錄音、視頻等功能逐漸成爲大家記錄內容的主要載體，而書寫較慢成爲大家一致放棄紙和筆記錄的主因。

晨光文具怎麽賣

面對高速發展的社會，文具行業的龍頭也不得不絞盡腦汁另尋出路。擴展更大的消費群體並進行升級是晨光的當務之急。

(晨光傳統文具店的數量逐年下滑 來源：公開資料整理）

功夫不負有心人。于是，在2017三季財報中我們便看到了晨光戰略升級後的喜人回報。

據晨光2017三季度財報顯示，公司前三季度公司收入增長 30.1%，淨利潤增長24.1%，業績超市場預期，尤其是單三季度收入增長 34%；淨利增長39.4%，均呈現加速趨勢。

（晨光文具曆年營收趨勢 來源：東財）

其中新業務晨光科力普、晨光生活館、晨光科技等營業收入快速增長,較去年同期增長116%。

（晨光2017三季營收變動幅度 來源：公司財報）

晨光生活館和九木雜物社是晨光旗下新的業態，前者售賣的産品除了晨光文具以外，範圍還涵蓋了毛巾、香薰機等生活用品，而九木雜物社則完全是一個全新的品牌，入駐購物中心，作爲晨光渠道上的全面升級。

另外，晨光緊跟時代步伐，在大IP運營上也是可圈可點。在去年晨光文具舉辦的“我們的未來——2017 精品文創新零售峰會”上，集中展示了和安東尼、孤獨星球等 IP 合作的衍生産品，同時還有和鹿晗合作的産品“生日季”和“環保鹿行記”，以及電影IP合作等等。

至于“無紙化”帶來的隱憂，晨光文具表示，他們也會去做和科技的結合，比如筆中增加一個芯片，測試周圍的空氣質量等等，比如繪圖本，30分鍾的親子時間，用筆畫完之後，可以通過一個APP形成一個故事。所以晨光可以從寫字畫畫的筆，發展到電子筆，根據消費場景不同來做調整。

我們希望在未來可以見到一個不一樣的晨光。

作者：熊玉嬌

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