三大金融弊案影響 國銀ROA、ROE連三年雙降 創近8年新低

金管會今 (1) 日公布，本國銀行資產報酬率 (ROA)、淨值報酬率 (ROE)，分別下降 0.01 及 0.26 個百分點，不但已連續三年雙雙下降，更創下近 8 年新低。銀行局副局長莊琇媛解釋，資產及淨值規模增加幅度大於稅前盈餘增加幅度，加上近 3 年都有大型金融弊案，包括 TRF、兆豐案、慶富案，都影響到 ROA、ROE。

金管會表示，截至去年底，全體銀行業資產總額 59 兆 7358 億元，年增 2 兆 3365 億元、4.1%；淨值規模 3 兆 8829 億元，年增 1604 億元、4.3%。

而全體銀行業資產及淨值規模續創新高，稅前盈餘連續 4 年逾新臺幣 3000 億元，達 3526 億元，較前年增加 157 億元或 4.7%，經營績效良好。

其中本國銀行稅前盈餘 3059 億元，年增加 59 億元，獲利結構包括：國內總分行 1947 億元，占 63.6%；國際金融業務分行 (OBU) 為 766 億元，占 25%；海外分行 304 億元，占 10%；大陸地區分行 42 億元，占 1.4%。

本國銀行收益來源，以利息淨收益占 59.8% 為最多，其次為手續費淨收益占 23%，投資及其他淨收益占 17.2%。

值得注意的是，去年本國銀行資產報酬率 (ROA) 及淨值報酬率 (ROE) 分別為 0.67% 及 8.97%，較前年下降 0.01 個百分點及 0.26 個百分點。

莊琇媛表示，ROE 跟 ROA 降低，主要是資產及淨值規模增加幅度大於稅前盈餘增加幅度所致。近年許多銀行為了強化風險承擔能力，選擇保留盈餘不發給股東，但仍會反映在淨值上，才會導致近年銀行淨值增加，進而影響 ROA 及 ROE 表現。加上近 3 年接連大型弊案多，包括 TRF、兆豐遭美國重罰、慶富案多家銀行踩雷，都影響到 ROA、ROE 表現。

而金融科技浪潮襲來，讓許多銀行接連裁撤分行，但銀行業從業人數並未降低，依據銀行局統計，截至去年底，全體銀行業員工人數達 16 萬 3850 人，較前年底增加 1852 人，其中本國銀行增加 1950 人，但是外銀人數則出現下降。

金管會表示，銀行從業人員增加主要是銀行業為積極朝向數位金融發展，及為落實法令遵循與洗錢防制，增聘相關人員所致。平均每位員工創造的盈餘為 215 萬元，較前年的 208 萬元提高。