土銀違反洗錢防制 漏報千萬元大額交易 金管會開罰百萬元

又有公股行庫出包！金管會今 (1) 日表示，土地銀行辦理洗錢防制及資安控管作業，被查到違反洗錢防制法，至少有 26 筆超過 50 萬元的大額通貨交易未確實申報，總金額至少超過 1300 萬元，除核處 100 萬元罰鍰，也對土地銀行給予兩個糾正。

金管會銀行局表示，在去年對土銀做一般業務檢查及對該行宜蘭分行專案檢查，結果發現土銀各分行共漏報 26 筆大額通貨交易，26 筆加起來至少漏報 1300 萬元。

銀行局副局長莊琇媛表示，土銀行員不是漏報，就是把很多大額交易合在一起申報，還有行員知道要通報大額通貨，卻不慎按到不用上傳按鍵，結果也沒報。已經違反洗錢防制法，因此對土銀罰鍰 100 萬元，並予以糾正。

莊琇媛表示，依照規定超過 50 萬元的大額通貨交易，銀行都需主動申報。且去年 6 月 28 日上路的洗錢防制法，已將金融機構違反達一定金額以上通貨交易申報，及疑似洗錢交易申報規定的罰鍰，從 20 萬元以上 100 萬元以下，提高到 50 萬元以上 1000 萬元以下，並增訂金融機構違反確認客戶身分及紀錄保存規定，也應處以 50 萬元以上至 1000 萬元以下罰鍰。

金管會警告，金融機構日後若仍發生違反洗錢防制等情事，就會依照規定加重處罰。

另外，土銀對該行存款客戶，以及身分辨識及風險分級作業，也未確實依規範辦理、及未能審慎確認客戶交易合理性情況，金管會認為土銀有必要強化資訊安全控管，因此對土銀再予以糾正一次。