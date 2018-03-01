納智捷將推2款電動車 今年整體銷量拚創高年增6成

裕隆 (2201-TW) 自有品牌納智捷今 (1) 日發表 U5 客製化車型，提供多達千種搭配的選項，納智捷總經理蔡文榮表示，今年 U5 每月銷售目標定 1400-1500 台，新車款計畫以 S5 年中改版最大，將推 S5 電動車，年底 U5 電動車款也將登場，樂觀看全年銷量可望再創高，上看 2.5 萬台，較去年成長 6 成。

蔡文榮指出，在與客戶接觸的過程中，發現年輕族群對客製化產品的需求殷切，因此此次發表 U5 客製化車型，提供高達千種搭配的選項，並定位在消費者第一台運動休旅車 (SUV)，與 U6 追求高性能訴求不同。

在新車款和改款車的陸續推出後，蔡文榮樂觀看待，今年全年新車銷售可望再創新高，挑戰 2.5 萬台，較去年的 1.5 萬台成長 6 成。

蔡文榮說，U5 至 2 月底已掛牌逾 4100 台，目前在手訂單達 5000 台，「是客戶追著跑的車款」，在此次宣布成為國產首款消費者客製化車款後，希望讓原本觀望的車主買單。

LUXGEN U5 客製化版提供消費者自由選擇「FUN 玩雙色」，可依照喜好搭配「紅 / 黑」、「藍 / 黑」客製版內裝配色、「車身貼紙」、「撼動重低音喇叭與炫藍升降高音喇叭」、電動天窗和原廠「車載導航 4.0」等，建議售價僅 65.9 萬元起。