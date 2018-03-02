盤前財經大事搶先讀2018年3月2日

今日操盤前瞻

日本 1 月失業率、家庭支出

韓國 2 月製造業 PMI

股東臨時會會：同開

法說會：立積

〈第一金法說〉承諾給股東穩定回報率 今年股利配發率至少 6 成

第一金（2892-TW）昨 (1) 日舉行去 (2017) 年第四季線上法說，受到慶富案影響，去年稅後純益 154.32 億元，年減 10.7%，EPS 為 1.27 元，不過，第一金代理發言人李淑玲表示，希望給長期投資的股東穩定的回報率，因此，即便去年 EPS 衰退，但今年仍維持至少 6 成的股利配發率。閱讀全文...

〈狗年企業徵才〉台泥今年徵才千人 儲備幹部百萬起跳

農曆年後企業搶人大作戰，台泥 (1101-TW) 集團昨 (1) 日宣布啟動今年人才招募計畫，將針對兩岸及國際市場募集 1000 名新血，包括超過 100 位 MA(儲備幹部)，鎖定 AI、大數據及循環經濟所需之跨領域人才，涵蓋資工、環工、機械、電機、化工、企管、財務等科系，MA 年薪百萬元起跳之外，職場新鮮人起薪也達年薪 70 萬元。閱讀全文...

擴大本土離岸風電供應鏈 上緯與台塑簽 MOU

上緯投控 (3708-TW) 與麥格理資本昨 (1) 日分別與台塑 (1301-TW) 及台朔重工簽署合作備忘錄，此合作除推動離岸風場風電機葉片材料在地化外，也使台朔重工成為離岸風電水下基礎結構供應商。閱讀全文...

川普突召鋼鋁業高層開會 宣布下周對進口鋼鋁課重稅

彭博社引述知情人士透露，美國總統川普臨時通知鋼鐵及鋁業高層於美東時間周四中午 (台灣時間周五凌晨) 到白宮會面，或將宣布對進口美國的鋼鐵和鋁產品徵收分別徵收 25% 及 10% 的關稅，不過細節仍可能有變，部分國家可能獲豁免。川普表示，將在下周簽署命令。閱讀全文...

勞工市場強勁 美國上週初次申請失業金人數降至 49 年低點

美國上週初次申請失業金人數降至 1969 年以來低點，反應出勞工市場處於近二十年前網路泡沫以來最強勁水準。2 月 24 日結束的一週，美國初次申請失業金人數減少 1 萬人至 21 萬人，創 1969 年 12 月以來低點。閱讀全文...