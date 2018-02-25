〈觀察〉金融弊案頻傳全因懲處不痛不癢 金管會加重「棒子」痛感

台灣近年來，大小金融弊案接二連三發生，尤其兆豐違反洗錢防制法遭美國裁罰，且一口氣就是重罰新台幣 57 億元之後，相對於我國金融法規「最高」只罰 1000 萬元的罰鍰，各界開始認為「不痛不癢」，因此，提高罰鍰上限呼聲不斷。金管會決議「金融六法」(金控法、銀行法、證交法、期交法、證券投資人保護法、保險法) 拉高罰則，將是立法院本會期重要修法重點，未來金融業如果發生弊案，將會痛感加倍。

從樂陞案、兆豐洗錢遭美裁罰案、永豐金違法超貸案、到慶富詐貸案，有的造成投資人傾家蕩產；有的被美國重罰 57 億元，卻因為是公股行庫身兼上市公司，變相地等於由全民以及小股東買單；而慶富案根據行政院公布資料，國內銀行因為此詐貸案共損失了 201 億元的巨額金額，更是情何以堪。

不只這些震撼金融界的大弊案，ATM 被駭客駭，或是被自己員工盜用公款，不然就是資安、洗錢防制系統建置或監督作業不力，金融弊案層出不窮。

「人謀不臧」一直困擾著金融市場，銀行內部層層疊疊架構的內控內稽查核機制，就是要防患於未然，但很多銀行卻經年累月查不到，首要關鍵就在根本沒有落實查核。而之所以沒落實查核，外界多認為是因為罰鍰太輕，對金融機構來說「不痛不癢」，這也讓立委針對金融業處罰不夠重的修法聲浪再起。

的確，以美國金融執法機構為例，針對銀行業防制洗錢作業不力的罰鍰，動輒 2、3 億美元 (折合約新台幣 58-88 億元) 起跳，若銀行真涉及洗錢，還有國際大銀行被重罰 25 億美元 (折合約新台幣 735 億元) 的先例。

反觀我國，以「銀行法」違反內控規定為例，現行最多只能罰 1000 萬元，金管會主委顧立雄就曾坦言，台灣對金融業罰鍰最多 1000 萬元，相對其他國家較輕，懲處要讓金融業「有感」，所以有修法必要。

目前期交法已率先將罰鍰上限倍增到 120 萬元，據了解，外界最關切的銀行法，罰鍰上限則考慮從現行 1000 萬元提高到 5000 萬元，雖然罰鍰沒有提高到上億元，但處罰後限期仍不改正者，可按日連續處罰，連續罰的結果，嚴重時就有可能上億元。

近年的金融業弊案頻傳，公股行庫出包事件尤其多，民眾也不樂見辛苦賺錢繳稅，還要替這些公股行庫承擔損失，顧立雄上台後十分重視金融監理，他更多次表示對於金融監理「要祭出棒子」，他更直言，「尤其針對一犯再犯的情事，若是故意或累犯，他的棒子打下去，一定會讓大家感到痛，希望金融業好自為之。」也因此，立法院新會期下周二 (2/27) 開議，金融六法拉高罰則將是今年立法院修法重點。