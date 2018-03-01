衛生紙喊漲帶動物價揚？新任央行總裁楊金龍這麼看

近期因國際紙漿價格大幅上漲，國內衛生紙等家用紙品價格擬議反映調高，造成民眾物價上漲預期心理，並出現搶購、囤貨的不正常現象，中央銀行總裁楊金龍 1 日指出，假設衛生紙、面紙及紙巾等紙類消費用品價格平均漲幅 10%，對消費者物價指數（CPI）年增率的影響僅為 0.06 個百分點，對國內物價影響不大，但宜注意避免物價上漲預期心理蔓延，波及至其他物價。

楊金龍上任後，1 日首度出席行政院院會，由於正值國際紙漿價格續漲，國內家用紙品業者因成本壓力喊漲，也使得衛生紙出現搶購、囤貨潮。行政院長賴清德在行政院會也聽取包括央行等財經單位的「物價相關研析」報告，並裁示相關單位全力穩定供需，防止人為操縱，絕不允許聯合哄抬物價的不法行為。

楊金龍在會中也表示，物價是由一國經濟體系的總供給與總需求決定出均衡物價及產出，但因台灣屬小型開放經濟體，物價易受進口原物料行情例如油價影響，短期呈現較大波動。雖然近來國際原物料行情呈上揚趨勢，但全球通膨預期仍屬溫和，今年主要經濟體通膨率預測值大致高於去年，根據 IHS Markit 預測，今年全球通膨率 由 2017 年的 2.7% 升至 2.8%。

楊金龍還說，新台幣兌美元升值有助減輕輸入性通膨壓力，以 2017 年為例，美元計價的進口物價指數年增率為 7.41%，惟新台幣兌美元升值 6.17%，致以新台幣計價的進口物價指數年增率降為 1.36%。 以新台幣計價與美元計價的進口物價年增率相差 6.05 個百分點，估計 CPI 年增率因而減緩 0.36 個百分點。

楊金龍強調，雖然個別商品價格不是央行所能完全掌控如蔬果價格受天候影響、 油價受 OPEC 影響等，但維持物價穩定是央行的法定職責，央行會審視通膨衝擊來源，採取妥適貨幣政策，以維持物價穩定。

楊金龍也提到，雖然菸稅調高的遞延效應將持續至年底，加以基本工資及軍公教薪資調升，帶動薪資上揚，但預期全球景氣復甦溫和，美國頁岩油產量亦漸增，國際油價漲幅可望減緩，加以國內有效需求溫和，產出缺口仍為負，通膨展望尚屬溫和穩定，主計總處預測今年 CPI 年增率為 1.21%，主要機構預測值則多介於 0.88% 至 1.3% 之間。

至於近期國內家用紙品價格擬議反映國際紙漿成本調漲 10% 至 30%，楊金龍分析，假設衛生紙、面紙及紙巾等紙類消費用品價格平均漲幅為 10%，對 CPI 年增率的影響為 0.06 個百分點，國際紙漿價格上揚對國內物價的影響不大 ，主要機構對今年 CPI 年增率預測值如加計家用紙品價格調漲的影響， 通膨率尚屬溫和。



不過，楊金龍強調，即便衛生紙等家用紙品價格上漲對整體 CPI 年增率的影響不大，但央行及相關部會已積極進行了解，掌握商品價格變動情勢，處理囤積供貨情形，以維持市場秩序及保護消費者權益。同時，楊金龍也提到，主要機構對本年台灣 CPI 年增率預測仍多溫和，通膨預期尚屬穩定，但要注意避免物價上漲預期心理蔓延，波及至其他物價，而央行會審視通膨衝擊來源， 採取妥適貨幣政策，以維持總體物價穩定。

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