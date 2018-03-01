陸發布31條惠台措施綠委：一舉兩得政治考量

大陸祭出對台 31 項優惠措施，民進黨立委鄭運鵬今（1）日表示，這是大陸一箭雙鵰、想要一舉兩得的政治考量，一個是拉攏台灣人心，第二，把這些台資和台灣企業留下來，不然大家都跑到東南亞，對大陸產業發展也是一大損失。

大陸國台辦印發《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，在台商經營、以及台灣民眾在學習、創業、就業、生活等方面，推出 31 項具體措施，未來台灣人才可參加大陸 53 項專業技術人員職業資格考試，及 81 項技能人員職業資格考試，申請參與大陸「千人計劃」，並對台灣圖書進口業務建立綠色通道，簡化進口審批流程。

鄭運鵬說，這 31 項措施範圍滿廣的，有些措施是之前對台灣的特別限制，像是演藝事業相關投資、演員等等，這次放寬，只是恢復比較公平的狀態。

鄭運鵬指出，大陸這些措施確實是在拉攏人心，但大陸在這階段也不得不做這些行為，因為這幾年下來，台商和世界資金流出大陸，轉投資東南亞，也是一個趨勢，如果沒有更多優惠，台商也留不住。

民進黨立委余宛如表示，中國大陸對台灣都是採取兩面手法，尤其在馬政府時期鼓勵台商到大陸去，這些動作都是不遺餘力，但大陸在國際上打壓台灣，或是政治上的不友善，這些台灣人民都看的很清楚，所以是不是釋出這些優惠，就可以達到讓台灣人進到大陸去投資，值得評估。

余宛如指出，多數國家已經把經濟重心移到東協、東南亞，是不是這個原因，所以大陸特別對台灣做出這樣的優惠，要把台商吸引回去，這也是滿大的可能性。

國民黨立委馬文君則說，中國大陸對台灣人才、台商，祭出很多優惠措施，這就是要讓台灣政府看清現狀，為什麼台灣人才都留不住？經濟為什麼不能在國際上跟人家競爭？呼籲蔡政府兩岸關係是最直接的問題，應該面對現實去處理。

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