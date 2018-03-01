哈啦財經／衛生紙之亂像鬧劇業者漲價真的錯了嗎？

近日最火熱的民生議題就屬衛生紙漲價了，許多民眾因為預期心理，紛紛瘋狂到賣場搶買、囤貨，導致許多賣場架上空無一物，甚至剛補好貨幾分鐘內就會被搶光，讓許多沒買到的民眾氣憤，彷彿買不到衛生紙就像末日般，這奇妙的現象已經持續幾日，被網友笑稱是「衛生紙之亂」。

近幾年來物價飆漲，不管是小吃店或餐廳、咖啡飲料店，以及速食店，近年來都有階段性的小幅調漲，業者的理由不外乎是原物料漲價、人事成本增加，但是，過去似乎很少發生像這次衛生紙一樣的瘋狂搶買的事情。

其實，引發「衛生紙之亂」的背後原因不難推究。小吃店漲價民眾還有別的選擇、速食店漲價大不了少吃、鮮奶調漲可以不喝、菸價飆升可以趁機戒菸，但是衛生紙是非常貼近日常生活的用品，每個人每天或多或少都一定會使用到衛生紙，一旦漲價就是省不了的一筆開銷，不管最後漲價幅度是多少，能先買就先買、能省幾塊錢就省幾塊錢。

似乎是嗅到這股民怨，政府各相關單位積極查訪、約談賣場與紙廠，公平會展開史上規模最大的調查，甚至一度措辭嚴厲，認為原物料上漲占所有成本比例低，警告業者不要跨越紅線，更強調若是情節重大，最高可處公司一年營業額十分之一以下之罰鍰，消保處、消基會也都跳出來呼籲業者不該聯合漲價，經濟部工業局也積極監視物資價格，以求供需穩定。

雖說台灣是採行市場自由競爭機制，但是面對輿論、政府壓力，紙廠製造商無不倍感壓力，難道 hold 不住成本漲勢調整售價真的錯了嗎？就有紙廠業者不吐不快，衛生紙的成本結構中，紙漿約占成本的 50%，從 2016 年中起至今，紙漿長纖漲幅超過 50%、短纖漲幅超過 60%，且還在持續上漲中，加上運費在過去 1 年多來就增加了 28%，包材成本也增加了至少 25%，他們已經撐了一年多。

把原物料、包材與運輸成本價格攤開，調整進價看來已成定局，這次政府出面頂多只是讓廠商「緩漲」，無法就此「凍漲」。

只是民眾會哀哀叫也不是沒有原因，因為物價上漲就一去不回頭，不論是這次的紙漿，或是先前的食材原料，成本價格下滑的時候，也不見業者價格調降，加上衛生紙又是切身相關少不了的民生必需品，讓民眾只能感嘆「荷包又要縮水了」！

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』