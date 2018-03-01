俄羅斯有兩千萬人生活在貧窮線下 普丁：無法接受

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 週四 (1 日) 於國情咨文演說中表示，俄國面臨許多挑戰，目前仍有逾 2,000 萬人，生活在貧窮線下，「我無法接受」。

根據 CNBC 報導，普丁指出，俄羅斯正處於歷史轉捩點，但也存在許多問題，「首要之務，是保護我國人民，並改善其生活品質。」

普丁認為，俄羅斯的就業體系必須更新，應創造現代化的高薪職務，並維持長期所得成長。

他強調，新的挑戰即將到來，包括科技變革，以及地方政府、司法部門的強化，「我們要廣納新想法與建言」。

普丁承諾，未來 6 年預計支出 3.4 兆盧布 (約合 600.7 億美元)，促進人口成長；把 5% 的國內生產毛額 (GDP)，用於醫療保健；另將投入 11 兆盧布 (約合 1,943.2 億美元)，優化道路等基礎建設。

普丁稱，俄羅斯的目標，是擠進世界前 5 大經濟體，並在未來 10 年內，將人均 GDP 提升 1.5%。

普丁也透露，俄國擁有一系列新型武器，其中包括「可射至世界上任一地點」的導彈。

普丁稱，俄羅斯軍隊持續優化武裝，配備現代化武器，「不應輕忽國家安全」。

這是普丁在 3 月 18 日總統大選前的最後一場公開演講，外界預期，普丁將輕鬆勝選，順利連任。