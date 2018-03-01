衛生紙之亂已平息？消保處：搶購現象大幅減少

衛生紙之亂稍微平息了嗎？行政院消保處今（1）日表示，經過訪查大多數量販店仍有庫存，供應無虞，價格也持平，搶購現象已大幅減少，已建置「衛生紙最新資訊」專區，充分揭露資訊，提供消費者參考。

消保處於 2 月 27、28 日再度到大台北地區 6 大量販店、超市及藥 (美) 妝店等 78 家進行訪查，大多數量販店仍陳列多款衛生紙，雖然品牌不齊全，但仍有庫存，供應無虞，價格也持平，沒有趁機漲價或囤積的情形，搶購的現象已大幅減少。

針對部分地區型或中小型超市、藥 (美) 妝店仍有缺貨情形，消保處指出，業者表示將陸續到貨，且為了因應廠商供貨不及，有多家業者以公告或口頭向消費者說明提供預購方式，讓消費者可以用目前相同價格購買，等貨到後通知消費者取貨，消費者不會有買不到或買到價格較高衛生紙之情形。

此外，為了資訊充分揭露，消保處表示，他們已建置「衛生紙最新資訊」專區，內容包括穩定物價小組「物價資訊看板平台」、「15 項民生必需品賣場月均價參考資訊」及公平交易委員會、經濟部、本處、各縣市政府消保官等相關作為，提醒消費者目前各大量販店陳列的各類衛生紙供貨無虞且價格持平，請消費者安心。

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