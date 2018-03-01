標致雪鐵龍2017年淨利成長11.5% 創紀錄新高

路透社報導，儘管新收購的歐寶 (Opel) 品牌出現虧損，法國汽車製造商 PSA 標致雪鐵龍集團週四公布 2017 年獲利仍創下紀錄新高。該公司表示，2017 年度淨利成長 11.5% 至 19.3 億歐元(23.5 億美元)，營收為 652.1 億歐元，成長 20.7%。儘管去年最後五個月中，旗下歐寶品牌業務虧損 1.57 億歐元，營業利潤仍成長近 25% 至 39.9 億歐元。汽車業務營業利潤率從 6% 下降至 5.9%。



首席財務官 Jean-Baptiste de Chatillon 重申中期目標，包括到 2021 年除歐寶業務外的利潤率為 6%(去年為 7.3%)，還稱明年初將檢視這些目標，有可能會上調。Chatillon 向記者公佈獲利數據時信心十足地表示：「我們目前確實做得相當不錯，對 2019 年拭目以待。」



PSA 的全年業績優於分析師預；調查研究機構 Inquiry Financial 為路透社所作調查的預估中值顯示，淨利 19 億歐元，營業利潤 35.3 億歐元，營收 646.8 億歐元。



PSA 還上調基於 2017 年業績的擬議股息至每股 0.53 歐元，基於 2016 年業績的每股股息為 0.48 歐元。



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