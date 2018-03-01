歐股盤前─指數期貨漲跌互見 市場關注鮑威爾國會證詞

週四 (1 日) 歐股盤前，主要指數期貨漲跌互見，市場密切關注美國聯準會 (Fed) 新任主席鮑威爾，今日出席參議院聽證會的發言。

台北時間下午 3 點，歐洲 Stoxx 50 指數期貨漲 0.15%，英國 FTSE 指數期貨跌 0.24%，德國 DAX 指數期貨跌 0.10%，法國 CAC 40 指數期貨漲 0.16%。

歐洲產業消息方面，比利時啤酒生產商 AB Inbev、寶獅汽車 (Peugeot)、英國廣告公關集團 WPP、德國電商公司 Zalando，以及英國地產公司 Bovis Homes，都將發布財報。

週三美股收跌，標普 500 指數下跌 30.45 點 (1.1%)，至 2,713.83 點；道瓊工業指數下跌 380.83 點 (1.5%)，至 25,029.20 點；那斯達克指數下跌 57.35 點 (0.8%)，至 7273.01 點。

鮑威爾日前於眾議院聽證會表示，美國經濟成長、通膨力道增強，勞動市場強勁，通膨正朝目標值 (2%) 邁進。

外界解讀，鮑威爾的說法，意味著 Fed 在 2018 年的升息次數，會比預期多，導致美股「連 2 跌」。

鮑威爾週四出席參議院聽證會，市場高度關注。