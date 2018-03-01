鮑威爾再發威 歐股追隨美股大跌

摘要：鮑威爾一句「資產價格高企」嚇跌了歐美股市。繼美股急速下挫之後，今天歐股開盤也追隨美股腳步，歐洲國家的股指幾乎同步下跌，歐洲 Stoxx50 指數下跌 1%。

鮑威爾在 2 月 27 日講話後，引美股急速下挫。繼周三美股收盤，標普 500 指數下跌 1.11% 之後，今天歐股開盤也追隨美股下跌，鮑威爾一句「資產價格高企」嚇跌了歐美股市。與此同時，市場正在等待鮑威爾稍後即將發表的第二次講話。

德國 DAX30 指數開盤後下跌 1.44%，這是自 2 月初市場巨震以來，最劇烈的一次盤中跌幅。法國 CAC40 下跌 0.92%。歐洲 Stoxx50 指數也下跌 1%，除了匈牙利，幾乎所有歐洲國家的股指開盤都出現下跌。

歐洲斯托克 600 指數下跌 1.1%，創兩周以來的最低點和近三周以來的最大跌幅。據彭博，在歐洲 600 指數成分股中，零售商和媒體公司是最大的輸家，一些公司的盈利數據遜於預期，製造業數據顯示增長勢頭可能已見頂。

英國富時 100 早盤開盤下跌 0.53%，至兩周多以來的新低。其中，廣告巨頭 WPP 股價大跌 15%。該公司今晨發布了對 2018 年的悲觀預測，稱 2017 年的收入年增率下降了 0.3%。

美股期貨也出現大幅下跌。標普 500 指數期貨下跌 0.1%，至一周多來新低，顯示該指數將延續兩年來最嚴重的月度跌幅。

『新聞來源／華爾街見聞』