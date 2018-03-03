〈觀察〉搶購衛生紙省錢 不如在台股投資通膨概念股

近期全台灣最火熱的新聞不外乎是「搶衛生紙大戰」，從衛生紙喊漲的效應可以窺見通膨怪獸恐怕即將來襲，其實，隨著景氣復甦訊號明朗化、企業盈餘強勁成長、美國可望加速升息腳步、利率溫和回升，造紙、鋼鐵、塑化等原物料已經漲翻天，除了靠搶購衛生紙省錢，不如在台股投資跟著原物料報價布局。

最近衛生紙搶到全台缺貨，但是，一包 100 抽的衛生紙價錢大約最多 15 元左右，即便漲價 20%，相當於一包漲價 3 元，一張衛生紙貴了 0.03 元，舉例如果每天使用 10 張衛生紙，一年等於 0.03*10*365＝109.5 元，這時候如果把排隊搶購的時間成本算入，會發現要搶衛生紙，其實投資通膨概念股或許更實在。

紙漿漲勢未歇 報價可能挑戰歷史高點

2016 年 6 月北美長纖紙漿價格，每噸為 655 美元，到了 2017 年 6 月，價格提高到 715 美元，上漲近 1 成，今年 1 月北美長纖紙漿價格已飆漲至 925 美元，且根據最新報價，2 月價格再度上攻到 932.5 美元，創下 6 年半新高，距離 2011 年 6 月每噸 1040 美元的歷史高點僅一步之遙。

據造紙業公會統計，2017 年國內造紙產量重新站上 400 萬噸，創下近 10 年新高，之所以飆高產量，主要是靠大量外銷，以目前市場供需量預估，今年上半年長、短纖紙漿價格可能持續攀升，有望挑戰歷史高點。

紙價漲價題材發燒，造紙股又具備「本益比偏低、殖利率高」特質，寶隆 (1906-TW) 本益比 3.75 倍、榮成 (1909-TW) 9.38 倍、永豐餘 (1907-TW) 11.68 倍、正隆 (1904-TW) 14.87 倍、華紙 (1905-TW) 19.22 倍。

而以造紙股近 5 年平均現金股利殖利率來看，榮成友 5.29%、正隆 4.13%，永豐餘 2.5%、華紙 2.14%，寶隆 1.37%。

鋼鐵回補庫存行情看俏 上中下游都有看好個股

國際鋼市穩定向上，俄羅斯扁鋼胚原料價格每公噸再漲 20-25 美元，日韓鋼廠第 2 季熱軋價格喊漲 30 美元。台新投顧認為，在環保限產下，中國剛才社會庫存偏低，年後鋼價將迎來下游補庫存行情，帶動價格走升，目前中國熱軋流通價格位於每噸 4150 元人民幣，鐵礦砂則在每噸 78 美元水準。

台新投顧表示，碳鋼上游供需偏緊之下，看好中鋼 (2002-TW)、中鴻 (2014-TW)，下游則看好三星 (5007-TW)、大國鋼 (8415-TW)，不鏽鋼則看好中游的彰源 (2030-TW)、下游的世鎧 (2063-TW) 及大成鋼 (2027-TW)。

塑化報價持續回升 看好華夏、台塑

在 PVC 目前中國開工率下滑、原料 EDC 便宜、下游需求持續增強情況下，第一金投顧研究部預期， PVC 價格得以持續回升，在 PVC 報價去年底第 4 季回升、VCM 小跌、EDC 低價的情況，預期 PVC 利差可望回穩在 200 美元區間；而受惠於 EDC 報價偏低，VCM 利差可維持在 200 美元區間。

第一金投顧研究部表示，而由於華夏為 VCM+PVC 專業廠，因此將從購買便宜 EDC 中獲益，更有利於華夏利潤增加。因此上修華夏 2018 年營收至 149.4 億元 (原 146.6 億)，稅後歸屬母公司利益 18.5 億，上修 EPS 至 3.77 元 (原 3.53 元)，公司淨值 19.9 元 (原 18.59 元)。

而 PE 走弱，但 PVC 報價持續上漲，第一金投顧研究部表示，台塑可售燒鹼獲得相關利益，因此維持預期 2018 年營收 2088.4 億元，EPS 6.80 元，公司淨值 61 元。考量近年淨值比區間，給予台塑目標價 110 元，建議區間操作。