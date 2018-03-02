吃到飽門檻下降衝擊營收 台灣大鄭俊卿：家電自由選可拉高資費

電信三雄今年的財測出爐，台灣大 (3045-TW) 的財測營收 1231.4 億元，年增 5%，是唯一營收預估成長的業者，總經理鄭俊卿今 (2) 日坦言，主要是受惠於 momo 電商的挹注，在電信的營收仍然受到吃到飽門檻下降的影響，他強調，續約用戶願意用高資費拿旗艦機的比例在減少，反而是家電自由選的搭配在提高，也是拉高資費的一大方法，另外，今年包括手機補貼和門號佣金補貼仍將持續下降。

鄭俊卿表示，影響電信營收的一大主因還是在吃到飽的門檻下降，其實包括用戶數、加值服務都在成長，用這一塊來補語音的下降足足有餘，吃到飽往下降主要是對營收的表現的影響。

近年來，在手機補貼和門號佣金補貼上出現下降，他說，佣金下降反而有一個好處，就是通訊行洗門號等的亂象不見了，產業的通路體系慢慢恢復秩序，應該說是因禍得福。

鄭俊卿強調，吃到飽費率不拉高，對營收往上升則有一定的難度，頂多只是持平，用加值服務也僅能抵這些洞而已， 鄭俊卿認為，隨著消費者購買空機的消費模式改變，加上上半年新的旗艦手機很少，對電信業來說，銷售手機的比重也在下滑，反而是去年推出的家電自由選，比重在提高。

鄭俊卿指出，消費者愈來愈少用高資費綁旗艦機，因此，相要拉高資費，非手機的家電自由選成為一個好的替代模式，去年家電自由選的占比已超過 10%，今年的比重會更高。