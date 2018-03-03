〈金融業搶人才〉數位金融浪潮 4大外銀招募儲備幹部 最缺4人才

台大校園徵才今 (3) 日開跑，不同於本土金控銀行的徵才方式，花旗銀、匯豐銀、渣打銀以及星展銀等 4 大外銀徵才採精兵制，且因應數位金融浪潮，儲備幹部 (MA) 招募聚焦營運暨資訊管理部門、消費金融、工業金融以及財富管理等人才，相關招募活動目前已進入徵選流程，平均錄取人數將落在 10 至 20 人間。

花旗銀行表示，今 (2018) 年花旗 (台灣) 銀行與集團全球同步，已於去年 11 月啟動 2018 儲備主管招募，提前鎖定台灣與全球優秀人才，目前已進入最後面試階段，預計於 3 月底 4 月初左右公布錄取名單。

花旗銀儲備主管採精兵制，為了人才多元化，花旗所招募的儲備主管不限科系，除了企業金融與消費金融外，因應大數據、自動化、人工智慧、機器人流程自動化 (RPA) 等數位金融浪潮，營運暨資訊管理部門也增加多名職缺，開放理工背景菁英申請，今年估計將錄取超過 20 位年輕菁英。

滙豐銀行今年儲備幹部則以「年輕銀行家培育計畫」為主，徵才條件包括大學以上 (系所不拘)、GPA（成績平均績點）達 3.0/4.0 或相同水準、精通中英文，並對環球金融職涯懷抱理想的傑出人才申請，申請人亦須符合在台灣工作資格。

匯豐銀表示，2018 年度「年輕銀行家培育計畫」鎖定個人金融與財富管理、工商金融兩個事業群的未來領袖，報名已於去年底截止，預計將遴選 10 至 15 位主動積極、熱愛挑戰、勇於追求卓越的年輕銀行家，並安排至英國倫敦與各國的滙豐儲備幹部們一同進行新人訓練。至於明年培育計畫，預計於今年 11 月開始收件。

渣打銀行「2018 渣打銀行 IG 國際儲備幹部計劃 (International Graduate Programme) 」，在去年連續舉辦完成四場 IG 徵才說明會，吸引數百位有志青年及學生參加，選出的儲備幹部，預計今年 9 月自學校畢業後將到任，這次特別因應消費金融業務積極擴展，於消費金融業務的儲備幹部人數，較往年增加近 3 倍之多。

渣打銀表示，明年的國際儲備幹部計畫，預計今年 9 月展開，但徵才人數、招募條件與人才類型等細節，需待渣打集團於 7 月份決議。

星展銀 2018 年儲備主管計畫也於去年年底截止招募報名，總計收到近千封報名履歷，目前已進入徵選流程，本次特別採用創新選才機制，即為了尋找數位金融人才，透過有趣的人工智慧小遊戲，篩選出具備星展企業文化 (PRIDE) 特質的人才運用人工智慧 (AI)，以降低招聘過程中的偏見，以及選擇最適合該職位的員工。

星展銀今年預計招募 10 位金融儲備主管以及 6 位資訊暨營運儲備主管，錄取後將開始長達 24 個月的培訓過程，其中更包含 10 周或 1 個月的海外訓練課程，幫助儲備主管快速了解星展集團日常營運以及企業文化。