李小加: 港交所繼續提升香港連繫中國與世界獨特角色

港交所(00388-HK)行政總裁董事兼集團行政總裁李小加於業績報告表示，香港交易所可以繼續把握新的機遇，提升香港連繫中國與世界的獨特角色。

例如，集團在 2017 年 4 月至 12 月間推出五年期中國財政部國債期貨，是個可讓外國投資者對沖人民幣資產息率波動的試點計劃。在獲得監管許可的前提下，香港交易所將會考慮適時推出與債券通相配套的人民幣利率產品。

自債券通推出以來，外國投資者在中國銀行間債券市場本地債務證券的整體持有量已達人民幣 1萬1,470 億元，較 2017 年 6 月 30 日升 36%。

2017 年，集團繼續致力于提供全面的人民幣相關衍生產品。香港交易所的美元兌人民幣（香港）貨幣期貨合約的流通性繼續錄得顯著增長，總成交為 73萬2,569 張，較 2016 年增長 36%。

場外結算公司是首家提供美元兌人民幣（香港）交叉貨幣掉期結算服務的國際級結算所。2017 年，場外結算公司結算的名義金額合計 387 億美元，較 2016 年上升八倍。展望將來，港交所會進一步擴大場外結算公司的結算服務，涵蓋更多種類的人民幣外匯產品。

滬深港股通南向平均每日成交金額激增至近三倍達 98 億元，在香港股票市場日均成交額中的佔比已超過 5%。自滬深港通推出以來，截至 2017 年年底，內地和香港市場的淨資金流入分別達人民幣 3,480 億元及7,260 億港元。

國際投資者亦對投資中國 A 股及使用滬深港通的興趣日濃。港交所將繼續與監管機構及內地交易及結算同業合作，豐富交易產品的種類，包括推出 ETF 通和進一步完善機制安排，譬如假期交易安排及北向交易的投資者識別系統。

2017年港交所啟動了近 25 年來最重大的一次上市制度改革。而在改善聯交所的上市監管決策及管治架構方面，證監會與聯交所總結並釐清了在加強架構下兩者各自的角色。聯交所仍是上市發行人最主要的前線監管機構，而上市委員會在《上市規則》項下的角色亦大致不變。

港交所在 2017 年 6 月推出經提升的股票期權持倉限額機制，將股票期權持倉上額提高至三倍，同時擴大對沖活動的豁免範圍。指數期貨的收市後交易時段自 2017 年 11 月起由晚上 11 時 45 分延長至凌晨 1 時正。

受全球宏觀經濟形勢影響，LME 金屬合約的成交量與 2016 年大致相同。LME 合約的平均每日成交量為 62萬4,480 手，較 2016 年增加 1%。年底 LME 期貨市場未平倉合約為 230 萬手，同比增長 2%。香港及倫敦方面均有多個項目正在籌備中，為證券及衍生產品市場的主要系統升級及轉型做準備。主要籌備工作包括推出證券市場的全新交易平台、衍生產品市場的交易及結算平台升級項目，以及LMEselect 電子交易平台及 LMEsmart 配對平台的升級項目。

至於新一代結算平台方面，關於數據倉庫、風險引擎及客戶平台的規劃流程年內已經完成，預計將於未來兩年推出。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)