搶先品嚐台北米其林美食晚宴單人要價近2萬被秒殺

▲《台北米其林指南 2018 》將於 3 月 14 日正式發表，當天晚上也將於台北東方文華酒店舉辦晚宴，邀請台灣名廚及亞洲米其林餐廳主廚獻藝。（圖／翻攝自米其林官網） ▲《台北米其林指南 2018 》將於 3 月 14 日正式發表，當天晚上也將於台北東方文華酒店舉辦晚宴，邀請台灣名廚及亞洲米其林餐廳主廚獻藝。（圖／翻攝自米其林官網）

眾所期待的《台北米其林指南 2018 》將於 3 月 14 日正式發表，當天晚上也將於台北東方文華酒店舉辦晚宴，邀請台灣名廚及亞洲米其林餐廳主廚獻藝，同時於官網開放售票，每人 600 美金，約為 18,000 台幣，儘管要價不菲，但目前官網公告門票已售罄。

米其林公司日前宣布，將在 3 月 14 日於台北東方文華酒店舉行《台北米其林指南 2018 》發布會，屆時將公布摘星餐廳及米其林推薦餐廳名單，餐廳業者也得等到當天才知道獎落誰家。



▲期待已久的《台北米其林指南2018》將於3月14日正式發表，台北將成為第一個納入米其林指南評鑑體系的台灣城市。（圖／記者陳致宇攝）

就在發布會當晚，主辦單位也將於台北文華東方酒店舉辦「台北米其林指南2018晚宴」，邀請海內外知名餐廳廚師獻藝，包含吳寶春（吳寶春麥方店，台灣）、陳嵐舒（樂沐，台北）、稗田良平（祥雲龍吟，台灣）、謝文（雅閣，台灣）、 Guillaume Coulbrant （台北文華東方酒店，台灣），及已獲得米其林肯定的陳建太郎（四川飯店，新加坡，米其林二星）、山本征治（龍吟，日本，米其林三星）來台。

如此龐大的廚師陣容，晚宴門票當然也是要價不菲，每人售價 600 美金，約為 18,000 台幣，還要求與會來賓必須著正式服裝，但於官網公開售票不久，門票立即被秒殺，可見米其林魅力依然無法擋。



『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』