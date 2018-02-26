本週操盤筆記 (0226-0302)：

一. 聯準會 (Fed) 主席鮑威爾前往國會作半年度聽證：

Fed 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 將於本週前往國會，向國會作半年度的「貨幣政策」聽證報告，這是鮑威爾在接任 Fed 主席之後的首次國會聽證，市場正廣泛關注鮑威爾對美國經濟前景、通膨預期加速等議題之看法。

據 FedWatch 數據顯示，目前市場預期 Fed 三月升息機率已高達 83.1%。

二. 各主要國家公布二月製造業 PMI 終值：

本週包括中國、美國、歐元區等主要經濟體，都將公布二月製造業 PMI 指數終值，從目前市場預期來看，大多經濟體 PMI 數據皆與前月數值相去不遠，顯示當前全球經濟仍呈現擴張之趨勢。

三. 歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉發表談話：

本週 ECB 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 將前往歐洲議會發表談話，據 ECB 一月份會議紀要顯示，多數 ECB 官員仍然認為目前調整前瞻指引的時機並不成熟，但一些市場經濟學家預估，ECB 已暗示調整的時間可能就在三月或六月的會期中。

四. 韓國央行 (BOK) 召開二月利率會議：

市場主流意見認為，韓國央行本週將維持基準利率在 1.50% 不變，此前韓國央行已在去年十二月份，宣布逾六年來首度升息，率先為亞洲央行升息開第一槍。

而雖然韓國央行啟動了逾六年來的首次升息，但市場預期，韓國央行仍將繼續維持利率在低檔一段相當長的時間，原因是韓國家庭負債相當沉重，目前韓國家庭負債佔 GDP 比重已高達 190%。