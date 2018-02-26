土豪的煩惱：財政大幅盈餘 香港該怎麼辦？

在香港人備受全球最難以負擔的房價困擾之際，香港政府則在享受房地產和股票市場繁榮的另一面：位居全球前列的財政盈餘。

據會計師事務所普華永道估計，在周三公佈當地預算時，香港特首林鄭月娥和財政司司長陳茂波可能結轉至多 1680 億港元 (215 億美元) 的 2017-18 年財年盈餘。這是政府初始預測 163 億港元的 10 倍，普華永道稱，這要歸功於賣地收入、企業所得稅和印花稅高於預期。

彭博數據顯示，香港 2017 年第三季度預算盈餘占本地生產毛額 (GDP) 之比為 8.6%，為至少 1999 年以來的最高水平。根據經濟合作與發展組織 (OECD)，哪怕整個財年的收支狀況只是接近這一水平，那香港的盈餘也將在發達經濟體中名列前茅。

鑒於香港的收入差距現在堪比紐約，而且人們一直擔心深圳或上海之類的城市正在削弱該城市的金融中心地位，所以更高的財政收入很可能會引發大量有關應該如何使用這些錢的呼籲。

林鄭月娥曾暗示，她領導下的第一個預算案將包含更多「大膽」的支出。

「長期而言，他們可以使用政策緩沖來支持成長，」裕利安怡 (Euler Hermes) 經濟學家 Mahamoud Islam 在接受電話採訪時說。他表示，全球經濟最早可能在 2019 年陷入困境，而這筆意外之財為香港政府提供了著眼於這一前景的投資機會。

Islam 認為，最迫在眉睫的投資是在促進研究和開發活動方面。他說，香港應該將自己定位為中國「一帶一路」計畫的專業人才來源地，要鼓勵培養更多建築師、工程師、顧問和其他商業服務提供者的教育項目。

這筆意外之財也會讓一些納稅人受益。普華永道建議擴大薪資稅的級距，並把兒童津貼相關應稅扣除額提高至多 20%。香港稅務學會稱，政府可以考慮免除首次購買 600 萬港元以下房產的本地購房者的印花稅。