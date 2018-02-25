大選進入倒計時 義大利動亂頻發、債市崩盤

摘要：將於 3 月 4 日舉行的義大利大選可能出現懸浮議會，即沒有一個政黨贏得絕對多數。民調顯示，極右翼聯盟或成最大贏家。這使得該國暴亂頻發，示威遊行不斷。受此影響，義大利公債本周遭猛烈拋售，殖利率暴漲。

將於 3 月 4 日舉行的義大利大選開始進入倒計時階段。這次選舉可能重新平衡義大利甚至歐洲的政治環境，有可能衝擊歐盟穩定格局。

在這個被稱為「歐洲最大的火藥桶」爆發前夕，義大利國內政局動盪，動亂不斷，抗議聲此起彼伏，拖累該公債券價格崩跌。

自去年 12 月初以來，歐洲公債殖利率全線攀升，義大利公債近期更是殖利率暴漲，價格狂跌。

過去 5 個交易日，該債券殖利率漲幅多達 20 個基點，本周的周線漲幅約為今年以來最大。義大利公債殖利率已經突破了 2.1% 這一關鍵阻力位。

現在，義大利債券市場很不被看好。這使得該公債券與同期德國公債殖利率利差達到 150 個基點以上，創 1 月底以來最大。

IHS Markit 提供的數據顯示，義大利主權債違約保護成本創出五周以來最高水平，5 年期 CDS 攀升 1 個基點，至 105。

「一些已被長久以往的模式重新回歸歐洲債券市場，德國公債價格出現一定反彈，而義大利債券則捲入拋售潮。」CNBC 援引德國 Commerzbank 銀行利率策略師 Christoph Rieger 如此表示。

如果仔細觀察上圖的話，可以發現在目前這波擔憂情緒蔓延之前，義大利公債其實表現出了一定的韌性，這要歸功於歐洲央行。

一個很嚴酷的事實是：過去一年多以來，義大利公債的只有一個唯一邊際買家，那就是歐洲央行。美國投行 Jefferies 統計的歐央行主權債券持倉情況也印證了這一點。

不止如此，向歐央行出售義大利公債的大賣家之一正是義大利的銀行們。數據表明，自從歐洲央行開啟 QE 之路以來，大約有 1000 億義大利債券的持有人都發生了變更，從義大利銀行的賬面上轉 移到了歐洲央行。

美國金融部落格 zerohedge 認為，從某種角度而言，這正是歐洲央行啟動 QE 的原因之一：推高歐洲債券價格，疏導歐洲的銀行資產負債表，讓傳統信貸機構再次運轉起來。

選前亂局

最新民調顯示，此次義大利大選很有可能出現懸浮議會，即沒有一個政黨或執政聯盟贏得絕對多數來組建政府。

此次選舉中，值得關注的政黨有中右派義大利前進黨（Forza Italia）、中左派民主黨（PD）和極右派五星運動黨（M5S）。其中，前進黨參選人是義大利前總理、該黨黨魁貝盧斯科尼；民主黨參選人是前總理倫齊，他曾於 2016 年義大利憲法改革公投後下台；反建制的五星運動黨參選人為迪瑪約（Di Maio）。

民意調查顯示，由前總理貝盧斯科尼創建的前進黨及極右盟友組建的保守派聯盟將贏得多數議會席位，但可能將遠遠低於絕對多數。

在這種情況下，現任總統 Sergio Mattarella 可以拉攏一名中右翼政黨領導人，或者聯手反鍵制五星運動黨領導人 Luigi Di Maio， 來試圖組建聯合政府。五星運動黨有望成為義大利最大政黨。

歐盟委員會主席 Jean Claude Juncker 近日就曾警告，擔心義大利大選後沒有一個合法多數政府。義大利及德國政局可能引發金融市場的不利反應。

「Jean Claude Juncker 的警告似乎更像是一個藉口，而不是一個解釋，但它強調了在大選即將來臨之前，市場應該變得越來越緊張。」Christoph Rieger 表示。

由於擔心在 3 月 4 日的選舉中極右翼政黨復興，義大利境內的暴力事件近期飆升。周四晚上，一個 ANPI 社交中心被焚燒。同一天，三名警察在與反法西斯抗議者發生衝突後受傷。

本周，義大利政府在全國範圍內加強了安全措施，預計國內反法西斯和極右翼團體將舉行示威遊行。

當地時間周五晚間，反法西斯示威者在比薩市高聲反對當時進行公開演講的極右翼大選候選人 Matteo Salvini，他們投擲玻璃瓶和石塊，試圖讓 Salvini 閉嘴。

義大利前總理倫齊即將在羅馬參加由義大利黨派全國協會（ANPI）組織的最大型反法西斯示威遊行。初步報告顯示，預計將有 2 萬人參加。當天晚些時候羅馬還將有另外三場抗議活動。

為何重要

義大利是歐元區第三大經濟體，這次選舉中，包括「五星運動」黨和「北方聯盟」等民粹色彩濃重的政黨，支持率水漲船高，均有「退歐」、驅逐難民等激進主張。若極端正當能進入聯合政府參與執政，可能會對義大利脆弱的經濟產生深遠影響。

2017 年第第四季義大利 GDP 僅增長 0.3%，比第第三季 0.5% 的增長有所放緩。該國脆弱的銀行系統更是令人憂慮，不良貸款高達 3000 多億歐元。根據國際貨幣基金組織的數據，2017 年義大利的債務與 GDP 之比為 133%。

若此次大選出現令人意想不到的結果，將對義大利以及歐盟的穩定帶來衝擊。

『新聞來源／華爾街見聞』