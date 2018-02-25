奧立仕控股(00860-HK)擬成立聯盟就出租車及網約車服務研發生産電動車

奧立仕控股(00860-HK)公布，于2018年2月23日(交易時段後)，公司與深圳西湖新能源産業(湖北)有限公司(西湖産業)及深圳市西湖新能源交通發展有限公司(西湖交通)已訂立一份不具法律約束力的諒解備忘錄，内容有關建議彼等之間成立聯盟。預期聯盟將就中國出租車及網約車服務研發及生産電動車。

訂約方同意根據諒解備忘錄所載以下安排框架尋求合作：1.作為合作的第一階段，聯盟將就中國出租車及網約車服務研發及生産(透過將由聯盟委聘的原設備制造商)合共約15萬輛電動車。視乎最終産量及銷量，該15萬輛電動車的合約總金額估計約為人民币300億元。實際産量及每單位售價將于訂約方可能訂立的最終及具法律約束力的協議中協定及厘定。

2.西湖交通預期購入將由聯盟生産的電動車，以擴展其于中國的出租車業務及于中國成立其網約車服務業務。

3.聯盟計劃于湖北武漢新能源汽車的都産業園區(為西湖産業所在地)設置設施，以就出租車及網約車服務研發及生産電動車，而公司將在該處建設立體(3D)汽車底盤印刷生産線及向聯盟提供電動車以及底盤、動力系統及車輛控制單元等工程解決方案。

4.西湖産業將負責向聯盟提供電動車組裝及零件生産服務。

5.西湖交通將負責取得所需相關經營牌照，以供聯盟就出租車及網約車服務生産電動車。

6.聯盟將優先考慮采用由深圳瑞科新能源有限公司(深圳瑞科)提供的電動車動力系統及汽車多媒體系統。深圳瑞科為與西湖交通有關聯的公司。

7.聯盟將優先考慮采用DivergentTechnologies,Inc.的汽車相關3D印刷技術，該公司由公司間接擁有權益，主要業務為研究、設計、開發及生産3D印刷汽車結構部件。

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