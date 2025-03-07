〈美股盤後〉關稅不確定性 那指陷入修正區 道瓊跌超420點

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-03-07 06:04

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關稅不確定性迫使多頭離場，美股週四 (6 日) 再度大幅滑落，那指陷入修正區，道瓊收黑超 420 點。

關稅消息不斷更新。美國總統川普週四簽署行政命令，暫停對所有符合「美墨加協定 (USMCA)」墨西哥與加拿大商品課徵 25% 關稅。川普較早前與墨西哥總統辛鮑姆 (Claudia Sheinbaum) 通話，隨後美方作出讓步。

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美國正敦促烏克蘭迅速停火以執行礦產協議。根據知情人士透露，川普已表示若烏克蘭總統澤倫斯基同意確定具體的停火路徑並與莫斯科展開談判，美方將準備最終敲定這份 (礦產) 協議。

川普的貿易戰讓市場陷入混亂，全球債市遭遇拋售潮，德國計劃大幅增加國防及基建開支，喊出「不惜一切代價」口號來保衛國家。法國總統馬克宏指出，如果俄烏和平協議簽署，歐洲軍隊可能派往烏克蘭，確保俄羅斯不會再次侵略。

美國經濟成長擔憂依然。美國勞工部週四表示，截至 3 月 1 日的一週，首次申請州失業救濟的人數下降了 2.1 萬人，經季節性調整後為 22.1 萬人。儘管這是相對好消息， 費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週四表示，美國經濟可能正面臨麻煩。

投資人等待週五非農就業報告，以評估美國經濟的健康狀況，以及聯準會未來的利率走勢，因為市場擔憂新的關稅加上工廠原物料成本的上升，意味著未來幾個月通膨可能上升。

美股週四 (6 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 427.51 點，或 0.99%，收 42,579.08 點。

那斯達克指數下跌 483.48 點，或 2.61%，收 18,069.26 點。

S&P 500 指數下跌 104.11 點，或 1.78%，收 5,738.52 點。

費城半導體指數大跌 212.95 點，或 4.53%，收 4,487.85 點。

NYSE FANG + 指數大跌 517.99 點，或 4.11%，收 12,087.47 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王萎靡不振。Meta (META-US) 大跌 4.35%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.17%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.39%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.03%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.68%。

台股 ADR 全數走弱。台積電 ADR (TSM-US) 重挫 4.57%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.79%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.06%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.10%。

企業新聞

梅西百貨 (M-US) 下滑 0.68% 至每股 13.22 美元。梅西百貨第四季營收稍遜預期，獲利優於預期，但因「外部不確定性」下調財測。

伯靈頓百貨 (BURL-US) 飆升 8.74% 至每股 257.65 美元。此前這家廉價百貨公司公布的第四季收入好於預期，有助於抵消對 2025 年不確定前景的擔憂。

阿里巴巴旗下阿里雲開發出性能比 DeepSeek-R1 更強大的超強推理開源模型「通義千問 QwQ-32B」，阿里巴巴 ADR (BABA-US) 收低 0.77% 至每股 139.95 美元。

經濟數據

美國 2 月 Challenger 裁員人數報 17.2 萬，前值 4.97 萬

美國 2 月 Challenger 裁員人數年增率報 103.2%，前值 - 39.5%

美國上周初領失業金人數報 21.1 萬，預期 23.4 萬，前值 24.2 萬

美國上周續領失業金人數報 189.7 萬，預期 188 萬，前值 185.5 萬

美國去年 Q4 非農生產率季增年率修正值報 1.5%，預期 1.2%，前值 2.2%

美國去年 Q4 單位勞動力成本季增年率修正值報報 2.2%，預期 3.0%，前值 0.8%

華爾街分析

投資人關注市場動盪時期，分析最新的關稅舉措，並等待週五的非農就業報告。

Truist 首席市場策略師 Keith Lerner 表示：「投資人只感到困惑。這種混亂正在滲透到市場的日常波動中。」

法國巴黎銀行高級美國經濟學家 Andrew Husby 表示：「就業數據將成為考驗美國經濟韌性的關鍵。預計失業率目前將保持穩定，但風險在於負面信心可能會迅速積累，並導致商業計畫被縮減。在這種情況下，聯準會可能必須採取措施來支持成長。」