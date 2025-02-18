〈Gogoro展望〉擘劃四大策略 獲利時程表出爐

國內電動機車廠 Gogoro 今 (18) 日揭示未來發展策略，將從聚焦產品組合、拓展海外市場、深化換電體驗，以及電池梯次應用四大面向著手，Gogoro 代理執行長姜家煒目標，2026 年達成能源事業損益兩平，2027 年能源事業產生自由現金流，而 2028 年車輛事業損益兩平。

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在車輛車業方面，Gogoro 將調整產品研發策略，預計產品線收斂至五個整車平台，並透過模組化平台，加強共用性，提升機種產品力和市場競爭力。

姜家煒也提到，在海外會先把資源投入在越南，於其他國家發展腳步先緩；為深耕越南，與嘉實多 (Castrol) 完成簽約，成立合資公司，因地制宜建立彈性的合作模式，由 Gogoro 協助設計與提供核心技術，再授權 Castrol 進行銷售與營運。