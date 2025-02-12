車用新兵加入 華勝-KY 3月掛牌上市 前景樂觀看到3年後

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-12 16:11

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汽車零部件業者華勝 - KY(2248-TW) 將於明 (12) 日舉辦上市前業績發表會，預計 3 月中旬掛牌，董事長陳鏗勝表示，川普關稅反而使中資競爭對手少很多，台資企業有優勢，後市樂觀，「現在已經在看 3 年後」，為因應美中貿易戰，泰國廠開始擴產，預計年底開出新產能，可因應未來對海外市場的交付。

華勝樂觀看川普關稅政策帶來轉單效應，今年樂觀，估營收達 2 位數成長。

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隨著全球新能源車滲透率不斷提高，預計到 2030 年 EV 電動車滲透率達 34.4%，電動車也推升全球氛圍燈市場迎來顯著增長，華勝表示，智慧型律動式 LED 變色氛圍燈系統已成功打入中國新能源車指標企業，現擁有國內外 55 項專利，未來成長動能十足。

華勝新產品主打智慧型閱讀燈模組、星空頂和投影燈，看準美國市場的氛圍燈產品滲透率低，未來發展空間仍大。

華勝目前中國廠區位於浙江嘉興平湖，營收占比仍逾 80%，為因應川普的關稅議題，泰國廠今年擴產，預計投資額約 2 億元泰銖，年底開出新產能，以因應美國客戶所需，陳鏗勝指出，「看到後面訂單蠻興奮的」，目前泰國業務占營收比重僅約 5%，但未來海外產品都會在泰國交付。

陳鏗勝強調，電動車更需要發光產品，剛好是華勝的強項，現為北美通用的一級供應商，蔚來、理想、比亞迪、小鵬等新能源車領域的龍頭企業也是長期合作夥伴，去年共銷售車型超過 210 款。