【港股解碼】利寶閣擬飛主板枝頭 股價能否翻身把歌唱？

遞交轉板申請

總所周知，與A股創業板“高風險，高科技，高成長”等三高特征不一樣的是，香港創業板長期以來的主要問題仍在于市盈率太低，交投不活躍，市場信心不足，流動性和再融資能力較差，故而，香港創業板公司的掌權人們都紛紛摩拳擦掌，期盼著自家的公司有朝一日能夠飛上主板的枝頭。中式餐飲集團利寶閣(08102-HK)亦不例外，該公司已于今年2月14日向聯交所提交了正式申請，以根據轉板上市安排將公司所有已發行股份由創業板轉至主板上市。但是建議轉板將不會涉及利寶閣發行任何新股份。

利寶閣董事會亦表示道，轉板上市將提升公司的形象，加強客戶及投資者對其的認識，並進一步改善股份買賣的流通性，此外，股份在主板上市將有助于利寶閣的未來增長、融資靈活性及業務發展。

但是這麽好的事，真的有那麽容易嗎？首先來看看利寶閣的實力如何。

利寶閣——擁有多家高檔酒樓的奇女子

話說回來，利寶閣爲一家以提供粵菜佳肴、中式筵席及餐飲服務的中式餐飲集團，亦以新品牌提供泰國佳肴，業務地點主要在香港及廣東深圳，且均以中高檔消費客戶爲目標群，其自2016年6月30日起于創業板上市，目前總市值3.5億港元。

據最新數據顯示，利寶閣于香港擁有五間酒樓，其中兩間位于上環， 即上環酒樓及京香閣酒樓；而余下三間分別是The One酒樓(位于尖沙咀)、銅鑼灣酒樓及奧海城酒樓。利寶閣于中國深圳的兩間酒樓分別爲位于福田區的深圳酒樓及寶安區的深圳壹方城酒樓。此外，利寶閣位于深圳市福田區平安國際金融中心名爲「象屋」的新餐廳已于上月開業。

(利寶閣所有酒樓一覽表)

利寶閣集團藉此以「利寶閣」品牌提供粵菜，亦以「京香閣」品牌提供京川滬菜及以「象屋」品牌提供泰國菜。其中除了福田區的象屋餐廳提供「象屋」品牌的泰國菜及上環的京香閣酒樓提供「京香閣」品牌的京川滬菜外，其他酒樓均主打「利寶閣」品牌的粵菜。由上表可以看到，利寶閣所有酒樓均座落于地標購物商場或黃金地段的商業綜合大廈內。

利寶閣的硬實力

據最新財務數據顯示，截至2017年12月31日止年度，利寶閣錄得總收益約3.07億港元，同比增加約10.3%，淨利潤爲2318.8萬港元，同比增長104.34%。由下表可知，利寶閣的收益、淨利潤及毛利等近三年來都在逐年上升，若看此等財務指標似乎轉板不成問題，但值得留意的是，整體毛利率在逐年下降。

細分到地區來看，2017年度利寶閣于深圳的酒樓的收益增加約35%，據悉，主要由于深圳的粵式酒樓業持續增長而帶動所致。其中，深圳酒樓收益由2016年度約8960萬港元增加至約1.04億港元，及于2017年9月底新開業的深圳壹方城酒樓的收益貢獻約 1680萬港元。

而于香港的酒樓的年度總收益卻較上年略有減少約1.5%，對此，利寶閣指，此主要是由于餐飲行業的競爭日益激烈所致。

總之，利寶閣于中國內地的業務比重在逐步加大，其于深圳的收益占比已由2015年的28.8%增至近四成，並且收益在逐年上升。然而于香港的業務卻逐漸疲軟，收益開始下降，占總收益的比重亦逐漸減少。

曾遭遇不測

利寶閣于2016年6月底挂牌，上市價0.355港元，並于上市滿周歲那天升至高位8.2港元，一年時間累計升了22倍，不幸的是在去年11月9日暴跌超八成，並伴隨著4億多的成交量，要知道利寶閣平時只有幾百萬股的成交量。暴跌後便一路萎靡，並于本月9號跌回上市價0.355港元，回到解放前。該股今日略升1.16%，報價0.435港元。此前遭遇暴跌時曾有分析師指其估值過高。

結局會怎麽樣

那麽，回歸正題，截止目前，暫無消息指出利寶閣轉板是否成功，這樣的利寶閣能否順利登上香港主板？股價又能否翻身把歌唱？且先讓我們靜靜等待。

作者：陸小梅

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