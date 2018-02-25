北京汽車(01958-HK)擬58.37億向北京奔馳出售北京分公司資産

北京汽車(01958-HK)公布，于2018年2月23日，公司與公司的非全資附屬公司北京奔馳訂立資産轉讓協議，據此，公司同意向北京奔馳出售公司北京分公司的待轉讓資産，對價約為58.37億元人民币(以北京市國資委核準的中國評估師出具的估值報告所确定的評估值為準)。

待轉讓資産指，北京分公司位于北京市順義區趙全營鎮兆豐産業基地東盈路19号的生産基地的資産和待轉讓合同項下的全部權利、所有權和利益，該等資産和合同不附帶任何權利負擔，并可能由雙方根據本協議約定進行進一步調整。

于2017年10月31日，待轉讓資産中的物業及土地的評估價值為39.78億元人民币;在建工程評估價值為8.55億元人民币;以及存貨及設備評估價值為10.03億元人民币。

該物業(包括資産轉讓協議所界定的物業及土地以及部分在建工程)包括2宗土地，宗地總面積約為1,060,386.67平方米以及建于其上且已于2013年至2016年落成的34棟樓宇及多棟配套構築物。

公司從擬進行的本次交易獲得的出售所得款項計劃用于調整産品結構及品牌力提升以及補充公司日常運營資金。

公告稱，為适應當前市場發展需要，公司將以上所述北京分公司的部分資産轉讓予北京奔馳，可使北京奔馳迅速實現有效産能，加大布局新能源汽車領域，從而進一步增強北京奔馳的盈利能力，優化集團内部的産能配置。同時，集團將借此進一步加強與戴姆勒的戰略合作，提升集團與國外先進汽車産業的合作水準，進一步提升集團在汽車市場的品牌認可度和國際影響力。

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