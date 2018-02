沃爾瑪轉型不順股價衰

身為全球規模最大的零售業者,同時也是道瓊工業股價指數 (Dow Jones industrial average)30 檔成分股之一的沃爾瑪公司(Walmart Inc.;股票代號:WMT US Equity),由於轉型不順利,近期股價瞬間由高檔回挫,並拖累諸如:目標百貨公司(Target Corp.;TGT US Equity) 等同類股價的表現。



甫在今年 1 月 29 日盤中的時候,沃爾瑪的股價還以 109.98 美元的水準,進一步刷新其歷史性的天高紀錄。然而,之後的回跌,最深則下挫至 2 月 21 日盤中的 91.2461 美元;其自天高回跌以來,最深因此是下挫了 18.7339 美元,抑或 17% 以上的幅度。



利潤率每況愈下



為了對抗美國網路零售業 (online retailer) 的龍頭亞馬遜公司 (Amazon.com;AMZN US Equity) 所造成的威脅,沃爾瑪的銷售,只好亦朝向網路化來發展─儘管時間上是遲了些。然而,網路的銷售利潤卻比傳統的銷售還來得低;在加以,傳統的銷售亦展開低價競爭的結果,使得該公司整體的利潤 (profit margin) 只有每況愈下。



因此,儘管其總營業收入,還是得以持續地創新紀錄 (預估 2018 年的會計年度,將首度突破達 5000 億美元的新關卡);不過,沃爾瑪公司現階段的每股獲利能力,卻反而往下掉落:2015 年的會計年度之後,其每股盈餘就不再高於 5 美元的水準,包括 2018、19 兩年的會計年度的預估值也是一樣。



至今年 1 月 31 日為止的一季 (會計年度),沃爾瑪在美國市場中的網路銷售,只出現 23% 的成長幅度;相對而言,在這之前的連續三季,其成長幅度則都在 50% 以上的水準(其中,2018 年會計年度的首季,成長幅度甚至在 60% 以上)。儘管電子商務(e-commerce) 在該公司的總營收當中,僅占據不到 4% 的比重,不過,網路銷售成長幅度的下滑,仍讓投資人感到失望,因為它意味著沃爾瑪的轉型並不順利。



為了與亞馬遜一博高下,現階段沃爾瑪是將其資源,都投入於電子商務的發展。也正因為如此,該公司已不像以前那樣子地開展其傳統的商店。



亞馬遜再攀新高



反之,亞馬遜的股價依然欲小不易,今年來短短不到兩個月的時間裡,是再上漲了達 27% 以上;並在 2 月 21 日的盤中,還以 1503.49 美元的價位,首度突破 1500 美元的整數關卡。



不過無論如何,根據彭博商業資訊社 (Bloomberg) 預估的每股盈餘所計算出來的本益比(P/Eratio),目前亞馬遜公司的,依然高達了 179 倍以上,儘管其每股獲利能力,已經出現大幅的改善。



『新聞來源/財訊快報 http://www.investor.com.tw』