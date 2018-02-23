沃爾瑪轉型不順股價衰

身為全球規模最大的零售業者，同時也是道瓊工業股價指數 (Dow Jones industrial average)30 檔成分股之一的沃爾瑪公司(Walmart Inc.；股票代號：WMT US Equity)，由於轉型不順利，近期股價瞬間由高檔回挫，並拖累諸如：目標百貨公司(Target Corp.；TGT US Equity) 等同類股價的表現。



甫在今年 1 月 29 日盤中的時候，沃爾瑪的股價還以 109.98 美元的水準，進一步刷新其歷史性的天高紀錄。然而，之後的回跌，最深則下挫至 2 月 21 日盤中的 91.2461 美元；其自天高回跌以來，最深因此是下挫了 18.7339 美元，抑或 17% 以上的幅度。



利潤率每況愈下



為了對抗美國網路零售業 (online retailer) 的龍頭亞馬遜公司 (Amazon.com；AMZN US Equity) 所造成的威脅，沃爾瑪的銷售，只好亦朝向網路化來發展─儘管時間上是遲了些。然而，網路的銷售利潤卻比傳統的銷售還來得低；在加以，傳統的銷售亦展開低價競爭的結果，使得該公司整體的利潤 (profit margin) 只有每況愈下。



因此，儘管其總營業收入，還是得以持續地創新紀錄 (預估 2018 年的會計年度，將首度突破達 5000 億美元的新關卡)；不過，沃爾瑪公司現階段的每股獲利能力，卻反而往下掉落：2015 年的會計年度之後，其每股盈餘就不再高於 5 美元的水準，包括 2018、19 兩年的會計年度的預估值也是一樣。



至今年 1 月 31 日為止的一季 (會計年度)，沃爾瑪在美國市場中的網路銷售，只出現 23% 的成長幅度；相對而言，在這之前的連續三季，其成長幅度則都在 50% 以上的水準(其中，2018 年會計年度的首季，成長幅度甚至在 60% 以上)。儘管電子商務(e-commerce) 在該公司的總營收當中，僅占據不到 4% 的比重，不過，網路銷售成長幅度的下滑，仍讓投資人感到失望，因為它意味著沃爾瑪的轉型並不順利。



為了與亞馬遜一博高下，現階段沃爾瑪是將其資源，都投入於電子商務的發展。也正因為如此，該公司已不像以前那樣子地開展其傳統的商店。



亞馬遜再攀新高



反之，亞馬遜的股價依然欲小不易，今年來短短不到兩個月的時間裡，是再上漲了達 27% 以上；並在 2 月 21 日的盤中，還以 1503.49 美元的價位，首度突破 1500 美元的整數關卡。



不過無論如何，根據彭博商業資訊社 (Bloomberg) 預估的每股盈餘所計算出來的本益比(P/Eratio)，目前亞馬遜公司的，依然高達了 179 倍以上，儘管其每股獲利能力，已經出現大幅的改善。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』