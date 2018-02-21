〈財報〉沃爾瑪營業利潤暴跌42.1% 是危機還是只是減速？

全球最大零售商沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 週二 (20 日) 公佈了未達分析師預期的財報。其營業利潤大大下滑 42.1% 至 21.8 億美元、同時網路銷售亦於購物季 (聖誕節) 未出現大幅成長，使 2018 年年度財報預測再打折扣。

沃爾瑪股價週二 (20 日) 收盤聞聲暴跌 10.17% 來到每股 94.11 美元。

沃爾瑪股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據沃爾瑪財報顯示，沃爾瑪美國營收連續了 14 季度的成長，上季成長 4.1% 至 1363 億美元。去年第 4 季網路銷售也成長了 23%，但還是無法安撫投資人對沃爾瑪是否能跟上亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 腳步的擔憂。

沃爾瑪執行長 Doug McMillon 在法說會上提道，沃爾瑪上季網路銷售不如預期，主要是因為電商庫存量未能達到供需兩平，沃爾瑪雖然增加了較多購物季的產品庫存，如電器、玩具、及禮品，但平日商品的庫存供不應求，使營收受到衝擊。沃爾瑪美國網路商店 2017 年營收為 115 億美元，但還是屬於虧錢狀態。

沃爾瑪 20178 年財報預測： EPS 每股 4.75 美元至 5 美元，分析師預估為每股 5 美元。

美國實體商店同店營收成長 2%。

美國網路商店營收成長約 40%。

美稅改案後，新稅率約 24% 至 26%。

分析師認為，沃爾瑪為了與亞馬遜抗衡，已開始侵蝕了自己的毛利。沃爾瑪近期也向供應商提出多出產 10 美元以上的產品，以求網路商店的獲利。