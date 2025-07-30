鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-30 06:00

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最新世界 500 強周二（29 日）出爐，今年《財星》（Fortune）世界 500 強排行榜企業的營業收入總和為 41.7 兆美元，超過全球國內生產毛額（GDP）三分之一，年增約 1.8%，此次上榜門檻（最低銷售收入）從 321 億美元增至 322 億美元。

最新世界500強出爐，沃爾瑪連續第12年穩坐第一。（圖：Shutterstock）

所有上榜公司的淨利潤總和年增約 0.4%，約 2.98 兆美元。500 家上榜公司的資產總額和淨資產總額均達到《財星》世界 500 強排行榜創立以來最高峰。

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沃爾瑪在《財星》世界 500 強中排名第一的地位再次得到鞏固。這家起源於 1962 年的「百貨公司」，在過去 60 多年中逐步成為全球最重要的零售商之一。過去一年，旗下山姆會員商店和電商業務的表現持續強勁，成為帶動增長的關鍵引擎。

沃爾瑪身為傳統零售商，其實這幾年零售業面臨不少挑戰，比如成本拉高、電商衝擊和供應鏈大戰等。

沃爾瑪一直與時俱進布局全渠道，除了實體零售店維持良好運作，沃爾瑪也在加碼跨境電商。依托沃爾瑪強大全球供應鏈、實體店以及物流體系，覆蓋廣泛消費人群。

值得一提的是山姆會員商店，該業態的會員卡收入較為穩定，且會員商店的商品具有明顯差異化，高性價比商品也是零售業的新利潤增長點。

沃爾瑪截至 2025 年 4 月 30 日的第一季業績顯示，季度總營收 1,656 億美元，上年同期為 1,615 億美元，增長 2.5%。