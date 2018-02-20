沃爾瑪傳收購Flipkart逾四成股份，將挑戰亞馬遜在印度電商市場地位

【財訊快報／陳孟朔】兩名消息人士透露，美國傳統零售業巨擘沃爾瑪正在與印度電商公司 Flipkart 談判，收購 Flipkart 逾四成股份。如果成真，將對美國電商龍頭亞馬遜在印度電商市場的地位造成直接挑戰。路透報導，消息顯示，沃爾瑪正在考慮收購 Flipkart 的新發行股份和現有股份，這將成為沃爾瑪規模最大的海外交易之一。盡職調查 (Due diligence) 最早將於未來一週展開。



目前尚不清楚正在談判的交易條款。去年軟銀願景基金以 120 億美元的估值對 Flipkart 投資 25 億美元，獲得該公司兩成股份。



如果與沃爾瑪達成融資協議，Flipkart 將在與亞馬遜的競爭中獲得重要力量。亞馬遜正在大力開拓印度市場，並承諾向印度投資 50 億美元。對沃爾瑪來說，這筆交易將在該公司與亞馬遜的競爭中開闢新戰線，並讓這家全球最大的實體零售商進入印度電商市場。



Forrester 資深分析師米納 (Satish Meena) 表示，「沃爾瑪在銷售生鮮百貨和低價服裝方面的專業性可能有助於 Flipkart 在印度電商市場保持領先地位。」



摩根士丹利估計，印度電商市場的價值在 10 年內將增長至 2000 億美元。







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