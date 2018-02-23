今年投資人的挑戰 羅尤美：恐面臨風險性和無風險資產雙跌局面

面對美國公債殖利率的上揚趨勢，富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，今 (2018) 年投資者的挑戰將是於美國公債下跌的新循環階段，想利用債券做為減低風險性資產波動風險的策略可能將會失效，即很可能將見到風險性資產與無風險資產一起下跌的情境。

羅尤美表示，大約十年之前，當美國聯準會剛開始推出量化寬鬆 (QE) 政策時，許多人質疑大量注資至金融市場恐將引發通膨。時至今日，通膨並沒有明顯加速，部份原因是受到金融海嘯後，金融法規趨緊而限制信貸活動，導致許多銀行及金融機構並未將資金貸放出去。

然而，近來這些限縮因素正逐漸褪去，因為法規鬆綁的成效正展露，信貸活動也已經增速，隨著貨幣供給擴增，搭配經濟活絡背景，均將推升美國未來通膨及公債殖利率上揚。

羅尤美指出，聯準會自去年第四季開始的縮減資產負債表政策，預期將開始對金融市場產生重大影響，估計政策啟動的前三年總計將縮減 1.5 兆美元資產，然而此時，美國財政部預算赤字及資金需求卻將增加，而美國公債的投資者除了聯準會買盤流失外，海外的官方買盤如中國、亞洲央行及石油出口國這幾年已減少購入量，於此美國公債的供給和需求缺口擴大之際，財政部資金融通只能轉而仰賴美國國內投資人。

根據坦伯頓全球宏觀投資團隊估算，美國國內投資人占財政部資金融通來源比重，將由過去四年的 44% 增加為 78%，資金融通供應者將落在對價格敏感度較高的美國銀行業、保險公司或退休基金投資人上，此種變化料將推升殖利率上揚。

羅尤美指出，今年投資者的挑戰將是於美國公債下跌的新循環階段，想利用債券做為減低風險性資產波動風險的策略可能將會失效，即很可能將見到風險性資產與無風險資產 (傳統認知的公債) 一起下跌的情境。過去市場已經習於低利率環境，當折現利率反轉上揚時，將顯著影響到原本的資產評價。

羅尤美說，若投資人沒有準備好因應此種局勢轉變，可能將承擔顯著風險，美國公債殖利率仍將明顯上揚，面臨此種趨勢的債市投資策略，不僅需要往新興市場尋找體質強健，但殖利率水準較高的投資標的，更要防禦好美國公債市場的修正風險，可透過利率交換合約，以支付長期固定利率並收取浮動利率方式，締造如放空美國公債效果，以此建構投資組合，以期能在利率水準上揚的環境下仍有獲利機會。