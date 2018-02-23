美國經濟成長樂觀 美股小型股獲利動能強

台股農曆年封關期間，國際股市接連反彈，早先帶頭下挫的美股波段最大反彈將近 6%，引領主要股市走揚。近期美股持續反應總統川普日前公布的基礎建設計劃，另一方面，美國國會也通過預算案，有助於推升美國經濟成長，並反應在企業獲利上，其中以小型股未來一年盈餘成長上看 3 成最吸睛，有望成為接下來美股的投資亮點。

鉅亨基金交易平台指出，日前美國會正式通過預算案，加上先前稅改及未來擴大基礎建設的刺激方案，美國經濟成長率可望逐步攀升至近 4%，加上依然強勁的企業獲利預估，標普 500 指數自下跌的低點計算，最大反彈幅度達 5.9%，美股快速收復失地。

鉅亨基金交易平台指出，2 月中旬由美股為中心展開的全球股市大回檔後，許多看空市場的說法紛紛浮出檯面，尤其在資本市場處於相對高水位的環境下，更讓市場人心惶惶。進一步來看，基本面與心理面為股價變化的兩大原因，而基本面又可分拆成獲利變化與股利率變化，心理面則可用本益比的起伏來衡量。

鉅亨基金交易平台表示，近一年美股上漲超過 2 成，同期間本益比上漲了 10.7%，剩下的 13.2% 才是獲利及股利率的貢獻，而對於本益比過高且不合理的擔憂，也成為此波美股下跌的主因。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪針對美國企業獲利表示，美股近 1 個月及 3 個月美股盈餘年增率分別上調 2.6% 及 5.2%，未來一年的更有 2 成以上的水準。而在美國經濟復甦且強勁成長的同時，中小型股往往受惠最大，尤其來自民間的消費提升，內需、消費類股的表現最受矚目，觀察美股大中小型類股未來 1 年的盈餘成長預估，愈是小型股的成長率愈突出，其中小型股與超小型類股的年增率分別有 28% 及 32%，明顯領先超大型股與大型股 20% 及 23% 的水準。

朱挺豪針認為，農曆年前美股拉回原因為股市估值過高，並非基本面的企業獲利或股利率遭下修，隨著估值修正接近尾聲，企業獲利仍是股市上漲的最大推手。加上去年以來美元的顯著貶勢，投資人可趁美元便宜及美股修正的機會，擔心波動太大的投資人，可選擇美國股票型基金或多元資產類基金等美元計價資產作為布局重點。