大跌過後 新興市場反彈潛力大

全球市場經歷農曆年前的大幅度回檔震盪後陸續出現反彈，不過早先的拉回確實影響投資人持股信心，市場一度出現轉空的說法。但觀察過去歷史經驗，股市總會在一段時間後遭遇較大的回檔，自 2000 年以來，美股大跌後，新興與成熟市場主要股市的反彈不一，但不論短期或中期多出現上漲表現，其中又以新興市場表現更加突出，後一年憑均漲幅近 3 成，加上目前新興國家經濟持續增溫，急跌後不失為布局的好時機。



鉅亨基金交易平台指出，農曆年前美國道瓊工業指數歷經暴跌，引發全球股市修正，但觀察景氣領先指標，最新的摩根大通全球製造業採購經理人指數為 54.4，顯示全球景氣正處於擴張階段，再加上歐洲、美國勞動市場持續轉佳，全球基本面仍健康無虞，而引發本次大跌的美國股市，也於近期止跌反彈，但短期投資人信心要快速恢復恐怕較不容易。

鉅亨基金交易平台進一步指出，在多頭行情中，市場短線出現大幅回檔的情況並不罕見。統計 2000 年以來，美股出現過 21 次單週下跌超過 5% 的走勢，而當美股急跌後，未來 1 年全球股市大都呈現上漲，其中又以新興股市表現最佳，平均漲幅達 29%，優於成熟市場的 14.4%，即使是短線的 1、3 個月，各市場也多上漲以對。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪表示，全球資產的快速修正不免造成投資人恐慌，但觀察目前全球的經濟數據，屬於已開發國家的歐洲、美國，失業率持續下降，勞動市場景氣熱絡，有利內需消費成長；新興市場的中國與印度，持續維持 6% 以上的高速經濟成長，再加上原物料價格回穩，使得巴西與俄羅斯走出衰退，綜合以上，無論是已開發國家還是新興市場目前皆處於經濟向上的階段，基本面維持健康。

朱挺豪針對投資布局指出，就根據過往經驗，當股市遭遇不理性的急跌後，反倒提供了投資人進場撿便宜的機會，再加上目前全球經濟數據健康無虞，建議投資人可趁此次資產價格修正，逢低分批佈局，其中又以經濟展望亮眼的新興市場最值得關注。