中國版「恐慌指數」暫停交易 或進一步遏制投機活動

中證指數有限公司自昨 (22) 日起暫停發佈上證 50ETF 波動率指數，恢復時間另行通知。有觀點認為，此舉或進一步遏制相關的投機活動。

據中證指數公司網站顯示，上證 50ETF 波動率指數報價的最後日期為春節前最後一個交易日 2 月 14 日，昨日未公佈報價。公司接聽諮詢電話的人員向彭博新聞社確認指數已暫停發佈，並表示暫停的原因是指數計算系統期權模塊升級，但報導指該人士無法說明指數的發佈將於何時恢復，也不願透露姓名。

上證 50ETF 波動率指數簡稱為「中國波指」，是基於上海證券交易所掛牌的 50ETF 期權合約編制而成，反映投資者對未來 30 天 50ETF 波動率的預期。與美國的波動率指數類似的是，上證 50ETF 波動率指數也是衡量期權活動的關鍵指標，一些觀察人士也將其用來衡量投資者的焦慮情緒。

「恐慌指數」一般與大盤呈反向關係。股市走低，「恐慌指數」會不斷飆升，而股市走高時，「恐慌指數」一般會持續走低。

華爾街見聞報導，今年 2 月初美股暴跌，VIX 連續飆升，一度突破 50，同期中國波指也翻了一番。但隨著股市的反彈企穩，VIX 在 2 月 9 日，2 月 12 日持續下跌，單日下滑均超 10%。截止 2 月 12 日收盤，VIX 已降至 25.61。

同一時期「中國波指」也出現回落，走出兩天跌 16.73% 的走勢。2 月 13 日，中國波指 (000188) 報收 27.53 點，下滑 2.34%，當周兩個交易日下滑幅度累計達 16.73%。

(圖：ZoroHedge、華爾街見聞)

上證 50ETF 是中國唯一可進行期權交易的股票掛鈎產品。彭博社指出，知情人士上周表示，中國自 2 月 12 日起加強了針對股票期權交易的監管，部分原因是之前上證 50ETF 認沽期權有品種單日最高漲幅達到了 2250%，引起監管機構的警惕。