所有人都在盯着這個數字！美債殖利率突破3%會怎樣？

摘要：當 3% 來臨時，觀察股市表現或許能成為判斷債市後市的一個有效方法。如果股市出現大量拋售，股票和債券之間的「拔河」效應可能限制債券殖利率繼續走高，同時股市下跌也有可能令聯準會放緩收緊貨幣政策的步伐。

據彭博報導，花旗今日將美國公債評級下調為中性，理由是供應形勢惡化，實質利率依然承壓，一旦美國 10 年期公債突破 3%，技術面可能出現「範式轉變」，即長期趨勢的轉變。

美公債市悲觀情緒不斷蔓延，今年以來，10 年期美債殖利率從去年底的 2.41% 上漲了 50 個基點，上周四觸及 2.944% 的四年最高（2015 年 12 月中旬以來）。

本周創紀錄新高的公債供應進一步加劇了債熊情緒，多位華爾街分析師都預計，10 年期基準美債殖利率在本周可能漲破 3% 的「紅線」，為 2013 年 12 月以來首次。

3% 這一殖利率水平被「新債王」、DoubleLine Capital 公司首席執行官 Jeff Gundlach 和 Guggenheimer Partners 全球投資總監 Scott Minerd 認為是定義三十年債券牛市結束的「紅線」。

此外，不少分析認為，3％殖利率也是美國股市的分水嶺，市場或許將從這裡結束反彈，走向低谷，而長期低迷的美元則有望迎來逆轉。

債券殖利率走高約束股市漲勢的邏輯是，企業和借貸成本將上升，從而傷害經濟增長和企業盈利，打壓股市估值，而同時固定資產殖利率相對風險資產也顯得更有吸引力。

目前美國十債殖利率已經高於其長期趨勢線， 從歷史經驗來看，這對股市來說可不是好事。美國股市都會在美國十債殖利率升高至長期趨勢線時，遭遇巨大損失。

法興利率債策略師 Bruno Braizinha 在本月稍早的一份報告中表示，一旦美債殖利率觸及 3%，企業債和新興市場債市將全面承壓。

一旦觸及 3% 殖利率將如何演變？

市場已經開始在探討，一旦 10 年期美債殖利率觸及 3％，它是將回落還是進一步大幅上升？

目前大多數分析師預計，3% 是短期的頂部。據彭博針對 59 位分析師的調查顯示，超過一半的調查對象認為到 2018 年底，10 年期公債殖利率將低於 3%，畢竟聯準會的目標利率是到 2020 年才達到 3% 以上。

法興分析師 Braizinha 表示，如果市場認為聯準會會將利率保持在 3% 的水平，那麼一旦殖利率觸及 3%，市場將湧現出大量需求。

但也有不少知名機構認為殖利率又可能進一步攀升。 此前，摩根大通策略師 Jay Barry 將基準美債殖利率年底預期從 2.85% 上調至 3.15%，主要依據是過去兩個月財政赤字預期大幅上調。高盛資管更加悲觀，預計殖利率在未來六個月或漲至 3.5%，因美國貨幣收縮步伐會加快。

當 3% 殖利率來臨時，觀察股市表現或許能成為判斷債市後市的一個有效方法。如果股市出現大量拋售，股票和債券之間的「拔河」效應可能限制債券殖利率繼續走高，同時股市下跌也有可能令聯準會放緩收緊貨幣政策的步伐。

而如果股市表現「淡定」，那麼債市可能進一步滑向深淵。

截至發稿，美國 10 年期公債殖利率報 2.93%。

『新聞來源／華爾街見聞』