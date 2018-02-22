超越漢堡王！Taco Bell 登全美第4大餐飲品牌

美國墨西哥快餐店 Taco Bell (YUM-US) 以去年的銷售成績，擊敗了漢堡王 Burger King，成為全美第 4 大連鎖餐飲店。

《Technomic》數據顯示，美國最大連鎖餐飲店為麥當勞 McDonald's (MCD-US)、星巴克 Starbucks (SBUX-US) 第 2 名、及第 3 大的賽百味潛艇堡 Subway。

據了解，Taco Bell 2017 年美國營收靠著 1 美元產品打入千禧世代的族群，成長 5% 至 98 億美元。

美餐飲各大品牌 / 圖：彭博

然而，漢堡王近年來的銷量成長也遠遠不如競爭對手麥當勞及溫蒂漢堡 (WEN-US)，其 2017 年美國本土營收只成長了 1.5% (今年 3 月將推出最正確數據)。Technomic 資深總監 David Henkes 提道，漢堡王除了面對一個來勢洶洶的麥當勞外，市場也被高檔漢堡店擠壓，使其各階層客群都收到侵蝕。

此外，Taco Bell 則是推陳出新，推出了一些新商品如炸雞 Taco 及 1 美元熱起司薯條等。

Yum 旗下子公司為必勝客 Pizza Hut、肯德基 KFC、及 Taco Bell 等。Yum 股價週三 (21 日) 收盤下滑 0.35% 來到 77.81 美元。