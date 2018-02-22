Fed三月將升息？高盛：機率超過95%

美國聯準會 (Fed)1 月底利率決策會議紀錄顯示，多數決策官員認為通膨將上升，對升息的信心，也明顯增加。高盛認為，3 月升息的機率，超過 95%。

Fed 預計 2018 年將升息 3 次，值得注意的是，雖然經濟成長強勁，失業率仍低，但通膨數據疲軟，導致多數決策官員不願貿然上調升息步幅預估。

高盛報告指出，由 1 月底利率決策會議紀錄可看出，經濟前景持續好轉，Fed 對通膨的看法，也漸趨鷹派。

Fed 週三公布會議紀錄後不久，高盛就把 3 月升息的機率，調高至 95% 以上。

高盛甚至大膽預言，Fed 今年可能會升息 5 次。

芝加哥商業交易所集團 (CME Group) 的 FedWatch 工具預期，2018 年，Fed 將升息 3 次；而 3 月升息的機率，約 84.5%。

資產管理公司 Tressis Gestion 首席經濟學家 Daniel Lacalle 週四 (22 日) 對 CNBC 表示，Fed 對升息步調的討論固然可喜，但「我很擔心，他們會因金融資產的流動或短期波動，而延遲升息。」

Lacalle 說，金融危機的最大風險，就是長期維持超低利率，「遲來的升息，是危機的前兆。」