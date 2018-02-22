美債殖利率年內上探3.5% 料觸發新一輪風險資產重新定價

美債供應量暴升，10 年期殖利率一舉突破 2.95%，分析預期，美 10 年期國債孳息率最快或於本周突破 3% 水平，年內上探 3.5%，恐成各類資產風險偏好的潛在分水嶺，有機會觸發新一輪市場對風險的重新定價。

不過，美國財政部當地時間周二 (20 日) 拍賣合共 1790 億美元的短期債券，包括 510 億美元 3 個月期國庫券的中標利率為 1.63%，450 億美元 6 個月期國庫券中標利率為 1.82%，550 億美元 1 個月期國庫券的中標利率為 1.38%，而 280 億美元 2 年期定息債券的中標利率為 2.255%，全部中標利率都是自 2008 年以來最高。美國債券殖利率同日上漲，其中 10 年期殖利率突破 2.95% 高位。

美公債殖利率 10 年

Cross Border Capital 預期，美國 10 年期債息年內或上探 3.5%，有機會引發一連串的重新定價，並在整個市場掀起波瀾。該行認為美國兩項安全資產，包括美元和美債，現時已高估了 10% 至 20%，相信隨着價格回調，更傳統的風險資產價格將會類似地出現下滑。

荷蘭國際集團駐阿姆斯特丹資深利率策略師 Martin van Vliet 則認為，感覺現時市場氣氛似乎希望 10 年期債息突破 3% 水平，料屆時將吸引新的多頭入場。

香港《文匯報》引述上商研究部主管林俊泓表示，近期美國債需求偏低，如需求持續疲弱或影響到 10 年期債券殖利率上升，但他認為債息向上不一定引起市場恐慌，亦預期不會對股市和經濟帶來很大波動，因 Fed 升息反映其看好經濟。

Fed 今晨公布 1 月會議記錄顯示，官員預期經濟將進一步成長，通貨膨脹上升，央行將持續緩慢升息。Fed 並說相信通貨膨脹將能達到 2% 目標，但不致失控。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，美國 10 年期國債殖利率上升，除了反映出通膨預期升溫外，亦反映市場對國債供應大幅增加的擔憂，而債券殖利率上升相信會支持美元指數反彈。

美元兌一籃子主要貨幣周二升至 6 日高位，延續從上周觸及的 3 年低位反彈勢頭，受惠於美國債券殖利率上漲，部分交易員減少拋售美元。美元指數周二升 0.62%，報 89.63，昨晚 7 時 30 分報 89.88，升約 0.19%。

