美債本周發行規模創紀錄 殖利率步步進逼3%警戒線

美國經周一總統日休假之後，本周將啟動史上最大規模、多達 2850 億美元的大規模債券供應，預計將快速推升殖利率，多位分析師相信，10 年期美國國債殖利率有機會在本周就突破 3% 警戒線。

據《Zero Hedge》報導，光是周二 (20 日)，美國財政部就將供應 1790 億美元國債，包括 510 億美元的 3 個月票據和價值 450 億美元的 6 個月票據，這兩個規模都是史上新高。

具體來看，財政部拍賣的時程為： 美東 11:30－510 億美元 3 個月和 450 億美元 6 個月短期票據



美東 13:00－550 億美元的 4 周票據和 280 億美元的 2 年期美債 總之，本周總發行量達 2580 億美元

受到預期美債大量供應影響，殖利率已先行攀高，2 年期國債殖利率最高升至 2.2436%，是雷曼破產以來最高，10 年期國債殖利率一度達 2.93%，隨後回吐一半升幅。

2 年期美債殖利率強升 (圖表取自 Zero Hedge)

對分析師來說，第一個觀察重點，是 10 年期國債殖利率會不會接近或衝破 3%。CrossBorder Capital 認為，今年 10 年期殖利率可能測試 3.5%，這將帶來市場的重新定價，整體市場都受波及。

CrossBorder 指出，隨著美國的安全資產，如美債及美元的價格下修，更多風險資產的價格將出現類似的下挫，如同發生在 1987 及 1994 年的情形。

「新債王」 Jeff Gundlach 上周發推文表示，債券殖利率漲勢驚人，包括 2、3、5、7 年期，乃至 10 年期國債，都已較去年 9 月 7 日高出 200 基點以上漲幅，比 Fed 升息速度更快。

岡拉克推文

先前高盛已經指出，在川普總統財政刺激政策下，投資人要為未來幾個月乃至幾年的大量發債預做準備。渣打銀行美國利率策略師 John Davies 警告，如果政策失敗，美國的赤字就會飆升。

Davies 說，立即可見的，是需要多高的殖利率，才能消化這些額外的供應，當然，這就會影響美國赤字的規模。

即使債券的牛市支持者，BMO Capital Markets 利率策略師 Aaron Kohli 也認為，未來幾天 10 年期國債將測試 3% 心理關卡，至少本周將重回 2.94% 的 4 年高點，主因是供應量巨巨增。